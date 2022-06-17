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≡ Почти сутки родители, полиция и волонтеры искали пропавшего ребенка в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44480
Почти сутки родители, полиция и волонтеры искали пропавшего ребенка в Костанайском районе
Отправлено: 17.06.22 - 10:35
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9-летний Мейрам Зубков пропал с территории полевого стана. Он находился там вместе с родителями, которые занимаются выпасом скота. Около 11.00 с территории КХ ушла отара овец. Родители отправились искать животных, сын был с ними.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1000
Re: Почти сутки родители, полиция и волонтеры искали пропавшего...
Отправлено: 17.06.22 - 10:35
#1
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Да уж,времена :lol: Мейрам Зубков,Иван Ургант,Архимед Мухамбетов.
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