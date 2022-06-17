Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44480
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Читать новость

yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8595
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже выглядит, как издевательство над нашим языком", - добавил Токаев.

Что это? Озарение пришло?
Формальная и бездумная замена одних букв на другие - вот и весь нынешний переход на латиницу. НИКОМУ не нужный, кроме определенной кучки туркинистов, купленных строителей великого турана.
И без того малограмотное население с введением искусственно придуманного алфавита будет отброшено еще глубже.
Вместо того, чтобы подтягивать то, что есть, когда понимают и владеют уже достаточная часть народа, некоторые безмозглые умишки по своим каким-то интересам решили перечеркнуть всё.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3153
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
малограмотное население


Сильно сказано. Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население или же конкретно ВСЁ казахское население ?

И малограмотность в чём заключается ?? В элементарном умении читать и писать или же в НЕНАЛИЧИИ высшего образования или же в умении вести и поддерживать светскую беседу на ЛЮБЫЕ темы или в чём то другом??
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8695
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак было понятно,что нечего из этой затеи не получиться.
Я и не принимал её всерьёз,поэтому когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.

[Исправлено: Добринцофф, 17.06.2022 - 10:34]
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
120
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как у Гумилева, пассионарность этноса 100-150 лет -рост, а если 550-600 лет, то резкий спад, и если казахскому этносу 550 лет, тогда уже ничего не ждем, рост уже в прошлом, а теперь тушите свет.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8595
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население

Да, про всё население в целом. И тем более молодежь после "обновленки" и модернизации образования.
А вы не видите как говорят люди, как пишут в соцсетях, какие вывески и объявления встречаются?


Цитата:
Добринцофф:
когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.

ну это как проверка... скажи "паляниця"... если не переделал вывеску, значит не патриот?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14384
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:58
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
малограмотность в чём заключается

Думаю он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.
В целом у них процент малограмотности на много выше, чем в остальных районах города..
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8595
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:01
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.

взрослый на вид человек, и такую чушь писать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14384
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:07
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
взрослый на вид человек, и такую чушь писать.

Почему чушь?
Ну ты же о ком то сказал, не о себе же думаю..
Ну а то, что чипы у нас не производят в Костанае, или самолеты, так читал, что ни одна страна в мире не производит собственные на 100 процентов самолеты.
Означает ли это малограмотность всех стран..
Нет.
Потому решил что ты говоришь только за свой микрорайон, где живет их большинство на твой взгляд..
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
329
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:10
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин прав. Малограмотность присутствует. Те кто окончил советские школы заметно отличаются от выпускников сегодняшнего дня. Общался очень много с учащимися и выпускниками. Многие не знают элементарного. К примеру чем отличается река от озера, а озеро от моря, не знают кто такой Жуков. и вообще кто воевал во второй мировой войне. А как пишут? тоже безграмотно с ошибками. Бывает что и в интернете всякие посты с ошибками. Это кошмар. На порядка два-три уровень образованности упал по сравнению с советским периодом. Даже и спорить тут нечего. Учителя сами плюются в сторону новой программы. Такова истина.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Iney, yudjin, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS