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Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44480
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
Цитата:
Что это? Озарение пришло?
Формальная и бездумная замена одних букв на другие - вот и весь нынешний переход на латиницу. НИКОМУ не нужный, кроме определенной кучки туркинистов, купленных строителей великого турана.
И без того малограмотное население с введением искусственно придуманного алфавита будет отброшено еще глубже.
Вместо того, чтобы подтягивать то, что есть, когда понимают и владеют уже достаточная часть народа, некоторые безмозглые умишки по своим каким-то интересам решили перечеркнуть всё.
Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже выглядит, как издевательство над нашим языком", - добавил Токаев.
Что это? Озарение пришло?
Формальная и бездумная замена одних букв на другие - вот и весь нынешний переход на латиницу. НИКОМУ не нужный, кроме определенной кучки туркинистов, купленных строителей великого турана.
И без того малограмотное население с введением искусственно придуманного алфавита будет отброшено еще глубже.
Вместо того, чтобы подтягивать то, что есть, когда понимают и владеют уже достаточная часть народа, некоторые безмозглые умишки по своим каким-то интересам решили перечеркнуть всё.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3153
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:14
Цитата:
Сильно сказано. Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население или же конкретно ВСЁ казахское население ?
И малограмотность в чём заключается ?? В элементарном умении читать и писать или же в НЕНАЛИЧИИ высшего образования или же в умении вести и поддерживать светскую беседу на ЛЮБЫЕ темы или в чём то другом??
yudjin:
малограмотное население
малограмотное население
Сильно сказано. Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население или же конкретно ВСЁ казахское население ?
И малограмотность в чём заключается ?? В элементарном умении читать и писать или же в НЕНАЛИЧИИ высшего образования или же в умении вести и поддерживать светскую беседу на ЛЮБЫЕ темы или в чём то другом??
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8695
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:16
Итак было понятно,что нечего из этой затеи не получиться.
Я и не принимал её всерьёз,поэтому когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.
[Исправлено: Добринцофф, 17.06.2022 - 10:34]
Я и не принимал её всерьёз,поэтому когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.
[Исправлено: Добринцофф, 17.06.2022 - 10:34]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 120
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:49
как у Гумилева, пассионарность этноса 100-150 лет -рост, а если 550-600 лет, то резкий спад, и если казахскому этносу 550 лет, тогда уже ничего не ждем, рост уже в прошлом, а теперь тушите свет.
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:57
Цитата:
Да, про всё население в целом. И тем более молодежь после "обновленки" и модернизации образования.
А вы не видите как говорят люди, как пишут в соцсетях, какие вывески и объявления встречаются?
Цитата:
ну это как проверка... скажи "паляниця"... если не переделал вывеску, значит не патриот?
ACROS:
Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население
Про целое население страны. Малограмотное - это как понимать: как ВСЁ казахстанское население
Да, про всё население в целом. И тем более молодежь после "обновленки" и модернизации образования.
А вы не видите как говорят люди, как пишут в соцсетях, какие вывески и объявления встречаются?
Цитата:
Добринцофф:
когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.
когда вывеску делал на магазин ,заказал на кирилице,а ведь много кто сделал на латинице,так сказать с заделом на будущее,теперь это всё так нелепо смотрится.
ну это как проверка... скажи "паляниця"... если не переделал вывеску, значит не патриот?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14384
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 10:58
Цитата:
Думаю он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.
В целом у них процент малограмотности на много выше, чем в остальных районах города..
ACROS:
малограмотность в чём заключается
малограмотность в чём заключается
Думаю он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.
В целом у них процент малограмотности на много выше, чем в остальных районах города..
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:01
Цитата:
взрослый на вид человек, и такую чушь писать.
111:
он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.
он говорит в целом о своем микрорайоне, там и мусор и свалки и люди малограмотные живут.
взрослый на вид человек, и такую чушь писать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14384
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:07
Цитата:
Почему чушь?
Ну ты же о ком то сказал, не о себе же думаю..
Ну а то, что чипы у нас не производят в Костанае, или самолеты, так читал, что ни одна страна в мире не производит собственные на 100 процентов самолеты.
Означает ли это малограмотность всех стран..
Нет.
Потому решил что ты говоришь только за свой микрорайон, где живет их большинство на твой взгляд..
yudjin:
взрослый на вид человек, и такую чушь писать.
взрослый на вид человек, и такую чушь писать.
Почему чушь?
Ну ты же о ком то сказал, не о себе же думаю..
Ну а то, что чипы у нас не производят в Костанае, или самолеты, так читал, что ни одна страна в мире не производит собственные на 100 процентов самолеты.
Означает ли это малограмотность всех стран..
Нет.
Потому решил что ты говоришь только за свой микрорайон, где живет их большинство на твой взгляд..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 329
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 11:10
Юджин прав. Малограмотность присутствует. Те кто окончил советские школы заметно отличаются от выпускников сегодняшнего дня. Общался очень много с учащимися и выпускниками. Многие не знают элементарного. К примеру чем отличается река от озера, а озеро от моря, не знают кто такой Жуков. и вообще кто воевал во второй мировой войне. А как пишут? тоже безграмотно с ошибками. Бывает что и в интернете всякие посты с ошибками. Это кошмар. На порядка два-три уровень образованности упал по сравнению с советским периодом. Даже и спорить тут нечего. Учителя сами плюются в сторону новой программы. Такова истина.
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