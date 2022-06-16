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≡ Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
 
 
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
468
Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
Отправлено: 16.06.22 - 13:42
#1
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Редакция "НГ" начинает разрабатывать Техническое задание для нового сайта.
Чтобы он был максимально удобным для наших читателей, нам необходимо понять: чего люди ожидают, заходя к нам.
Поэтому, просим наших постоянных пользователей ответить на вопрос:
Какой новостной сайт для вас является эталонным и почему?
При ответе на вопрос приветствуются скриншоты и ссылки, а также объяснения, что вам нравится, а что не очень в приведенных вами примерах.
Здесь не обязательно повторять все детали, о которых ранее вы писали в Предложениях, практически все они у нас записаны.
Сейчас мы хотим разработать общую концепцию, внешний вид, идею.
Ждем ваших сообщений!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14381
Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
Отправлено: 16.06.22 - 15:17
#2
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Мне нравится все.
Именно потому не понравилось то новое, сколько то лет предложенное вами на голубом каком то фоне.
Но может это просто сила привычки..
Ну про эталон это конечно на вкус и цвет.
Сайты разные абсолютно по насыщению, тем и ценится сайн НГ у своих читателей.
Ну что то напоминает немного вроде владимирский Довод..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14381
Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
Отправлено: 16.06.22 - 15:23
#3
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Из российского что можно еще назвать немного эталоном, может Национальная служба новостей..
Из местного НК хорошо пошла, хотя ее не читаю, но по ссылкам вроде когда захожу, ниче так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14381
Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
Отправлено: 16.06.22 - 15:28
#4
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Кстати, свободные темы исчезнут или останутся?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1371
Опрос: Каким должен быть новый сайт "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 01:29
#5
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Цитата:
Rexyn:
Редакция "НГ" начинает разрабатывать Техническое задание для нового сайта.

А с старым что не так?
Кухаркин зат уже не вмещается на ево страницах или что?
Цитата:
Rexyn:
Чтобы он был максимально удобным для наших читателей, нам необходимо понять: чего люди ожидают, заходя к нам.

Маленький беленкий пушистый зверёк!
Я то считал что на сайт заходят почитать интересные статьи, кои где? Можете интересные статьи в одну ветку вставлять, чтоб по другим их не искать?
А оно воно чо, главное, чтоб было удобство...
Удобство чего? Лицезрение кухаркин зат.
Так тогда будьте уверены уровень его достигнут и можно ево увидеть с разных ракурсов.
:lol:
Цитата:
Rexyn:
Сейчас мы хотим разработать общую концепцию, внешний вид, идею. Ждем ваших сообщений!

Моя предлагаемая концепция, Рексун уволить, а на её место перевести Тимура, ему там самое место.
И нанять нормального главного редактора, с учётом, что ни Каткова, ни Колоколову не вернешь, но хотя бы попытаться нанять нормального редактора, чтоб он мог привлечь и удержать профессиональных журналистов! (Говоров не всчет). Ибо на Галина Каткова не может физически одна писать нормальные статьи на всю газету.
:lol:
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