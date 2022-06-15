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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14380
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.22 - 18:57
#7471
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Цитата:
drakon:
Сегодня 2 нарушения...

Что то ты говоришь загадками как то..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.22 - 18:58
#7472
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Цитата:
111:
Что то ты говоришь загадками как то..

У абайки95... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.22 - 12:16
#7473
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Вонь и разруха. Так выглядит набережная,
на въезде в КОстанай... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.22 - 23:32
#7474
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Марик, ты, что?
В Алма-Ату, уехал?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14380
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.06.22 - 00:11
#7475
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Цитата:
drakon:
Алма-Ату, уехал?...

Привет, нет, денег ни времени как обычно нет, тут по двору с собраниями всякими разбираемся
Эти терки по Оси еще.
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