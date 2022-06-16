Отправлено: - 22:28

111:

не заступился..

Цитата:Обиженный Елбасы слетал к Путину в декабре: - потом начался кровавый январь; теперь после референдума вообще лишённый всего Елбасы слетал к Путину в июне: - вот думаю - как бы в июле ЧЕГО нибудь ТАКОГО не случилось. Тут и полугодичный Токаевский мораторий на ГСМ и автогаз заканчивается. Может Путину не до Елбасы: - у него заморочек и с Украиной хватает.