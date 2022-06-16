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≡ Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44478
Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент
Отправлено: 16.06.22 - 15:48
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На рассмотрение Парламента в 2022 году внесут норму, исключающую отдельный закон о Первом Президенте. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин. Также, по словам министра, в Уголовном кодексе останется лишь общая статья, предусматривающая ответственность за посягательство на честь и достоинство президента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14372
Re: Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в...
Отправлено: 16.06.22 - 15:48
#1
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Путин что, не заступился..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5335
Re: Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в...
Отправлено: 16.06.22 - 20:49
#2
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Просто удивительно, приняли единым голосованием парламента, а вот убрать и референдум провели, теперь отдельный закон требуется. Чего церемонятся, наверное из первопрестольной звонили, грозились мол нельзя
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3151
Re: Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в...
Отправлено: 16.06.22 - 22:28
#3
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Цитата:
111:
не заступился..


Обиженный Елбасы слетал к Путину в декабре: - потом начался кровавый январь; теперь после референдума вообще лишённый всего Елбасы слетал к Путину в июне: - вот думаю - как бы в июле ЧЕГО нибудь ТАКОГО не случилось. Тут и полугодичный Токаевский мораторий на ГСМ и автогаз заканчивается. Может Путину не до Елбасы: - у него заморочек и с Украиной хватает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16880
Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент
Отправлено: 16.06.22 - 22:55
#4
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Цитата:
ACROS:
как бы в июле ЧЕГО нибудь ТАКОГО не случилось. Тут и полугодичный Токаевский мораторий на ГСМ и автогаз заканчивается.

И инфляция бьет все рекорды
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1530
Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент
Отправлено: 16.06.22 - 23:06
#5
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