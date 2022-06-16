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Самовольно установленный знак "Парковка для инвалидов" в костанайском дворе демонтировали
Самовольно установленный знак "Парковка для инвалидов" в костанайском дворе демонтировали
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