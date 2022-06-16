Re: Самовольно установленный знак "Парковка для...

Отправлено: - 21:23

Вот прикопались, может гражданин действительно инвалид и нуждается в этом месте ставить свою инвалидку, до подъезда может ему надо чтоб близко было. Совсем милосердия отказались