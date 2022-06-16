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≡ Самовольно установленный знак "Парковка для инвалидов" в костанайском дворе демонтировали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44478
Самовольно установленный знак "Парковка для инвалидов" в костанайском дворе демонтировали
Отправлено: 16.06.22 - 18:46
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Об этом сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. И добавили: водитель намерен оборудовать здесь спецстоянку, но уже по закону.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
849
Re: Самовольно установленный знак "Парковка для...
Отправлено: 16.06.22 - 18:46
#1
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Знак "Стоянка" остался. На каком основании?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5335
Re: Самовольно установленный знак "Парковка для...
Отправлено: 16.06.22 - 21:23
#2
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Вот прикопались, может гражданин действительно инвалид и нуждается в этом месте ставить свою инвалидку, до подъезда может ему надо чтоб близко было. Совсем милосердия отказались
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