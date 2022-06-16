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В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44478
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
Казахстанским банкам планируют разрешить вывезти накопленные наличные рубли из страны, сообщает пресс-служба Нацбанка. Банки смогут вывезти рубли один раз в период с 15 июля по 31 августа 2022 года.
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Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге. Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:47
Цитата:
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
yudjin:
за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.
за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:49
Цитата:
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо!
Добринцофф:
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо!
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:00
Цитата:
В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
yudjin:
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо
В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2597
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 10:04
целый мешок сахара! что с ним делать? Семье из 4 человек одного килограмма хватает на пару месяцев. Однозначно самогонщики!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12634
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 10:13
Цитата:
Экономическая теория от народного журналиста))
Блин не устану ржать с таких выпадов)
Цитата:
Бизнес модель от Юджина)
Потратить 20К на дорогу чтобы привезти мешок сахара))
yudjin:
А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге.
А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге.
Экономическая теория от народного журналиста))
Блин не устану ржать с таких выпадов)
Цитата:
yudjin:
Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию
Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию
Бизнес модель от Юджина)
Потратить 20К на дорогу чтобы привезти мешок сахара))
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:17
Цитата:
Так все же по пути делают, когда сезон отпусков, родственники едут.
А у тебя почем?
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.
Цитата:
смотри не аписайся.
[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 10:20]
Добринцофф:
В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
Так все же по пути делают, когда сезон отпусков, родственники едут.
А у тебя почем?
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.
Цитата:
abaika95:
Блин не устану ржать с таких выпадов)
Блин не устану ржать с таких выпадов)
смотри не аписайся.
[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 10:20]
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:28
Цитата:
По 600 на сегодняшний день это дёшево,надо брать даже если и с замазанной этикеткой.
Я уже давно таким не занимаюсь,много не вынесешь,а сколько времени потратишь.
Были времена года два назад когда ценник резко поднимался,а супермаркеты ещё не прочухали,можно было купить 1-2 тонны,но я нормально подъезжал сзади супера где погрузка,забирал мешками,а не по 1.5кг пакетики.
yudjin:
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.
По 600 на сегодняшний день это дёшево,надо брать даже если и с замазанной этикеткой.
Я уже давно таким не занимаюсь,много не вынесешь,а сколько времени потратишь.
Были времена года два назад когда ценник резко поднимался,а супермаркеты ещё не прочухали,можно было купить 1-2 тонны,но я нормально подъезжал сзади супера где погрузка,забирал мешками,а не по 1.5кг пакетики.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5335
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 21:17
Помню, в сахарном центре работала Марина кореяночка. Однажды приезжаю за сахаром, а там давка прямо с вагона. Выстояв около часа загрузил на свой фольс - универсал на всю наличность. Оказалось немецкая авто тянула три с половиной тонны до рудного, по приезду сцепление сорвал, чуть позже коробка пошла. Позже Манька сбежала с наличными. Как говорили грузчики, уже деньги некуда было складывать, решилась все таки, молодец, красава!
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