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≡ В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44478
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
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Казахстанским банкам планируют разрешить вывезти накопленные наличные рубли из страны, сообщает пресс-служба Нацбанка. Банки смогут вывезти рубли один раз в период с 15 июля по 31 августа 2022 года.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8592
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
#1
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А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге. Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8693
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:47
#2
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Цитата:
yudjin:
за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.

На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8592
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:49
#3
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Цитата:
Добринцофф:
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.

Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо! ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8693
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:00
#4
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Цитата:
yudjin:
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо

В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2597
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 10:04
#5
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целый мешок сахара! что с ним делать? Семье из 4 человек одного килограмма хватает на пару месяцев. Однозначно самогонщики!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12634
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 10:13
#6
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Цитата:
yudjin:
А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге.

Экономическая теория от народного журналиста))
Блин не устану ржать с таких выпадов)
Цитата:
yudjin:
Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию

Бизнес модель от Юджина)
Потратить 20К на дорогу чтобы привезти мешок сахара))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8592
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:17
#7
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Цитата:
Добринцофф:
В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.

Так все же по пути делают, когда сезон отпусков, родственники едут.
А у тебя почем?
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.

Цитата:
abaika95:
Блин не устану ржать с таких выпадов)

смотри не аписайся. ;-)

[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 10:20]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8693
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:28
#8
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Цитата:
yudjin:
Не торгуешь расфасованным сахаром из известного супермаркета по 440 за кило с замазанной ценой на этикетке, но уже по 600? Как в одном затобольском магазинчике.

По 600 на сегодняшний день это дёшево,надо брать даже если и с замазанной этикеткой.
Я уже давно таким не занимаюсь,много не вынесешь,а сколько времени потратишь.
Были времена года два назад когда ценник резко поднимался,а супермаркеты ещё не прочухали,можно было купить 1-2 тонны,но я нормально подъезжал сзади супера где погрузка,забирал мешками,а не по 1.5кг пакетики.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5335
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 21:17
#9
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Помню, в сахарном центре работала Марина кореяночка. Однажды приезжаю за сахаром, а там давка прямо с вагона. Выстояв около часа загрузил на свой фольс - универсал на всю наличность. Оказалось немецкая авто тянула три с половиной тонны до рудного, по приезду сцепление сорвал, чуть позже коробка пошла. Позже Манька сбежала с наличными. Как говорили грузчики, уже деньги некуда было складывать, решилась все таки, молодец, красава!
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