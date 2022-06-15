Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 14:26

Рамзан Кадыров: Вчера российское командование получило информацию, что украинская сторона обращается с просьбой об организации коридора для эвакуации женщин, детей и стариков , находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка, в сторону Лисичанска, на территорию, подконтрольную Украине. Так как мосты через р.Северский Донец были подорваны самими же украинскими оккупантами для невозможности отступления своих подразделений, вариант открытия прямого коридора в сторону Лисичанска оказался невозможным. Вполне вероятно, что засевшие в промзоне Северодонецка нацики даже и не знали об отсутствии путей отступления, хотя по сути, их командование осознанно отрезало их от любого рода поддержки. Чтобы все-таки дать возможность покинуть зону боевых действий мирным гражданам, чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать "зеленый коридор" для прохода и объявить режим тишины сегодня с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации "зеленого коридора" из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили. Я задаюсь вопросом: какая мать воспитала этих фашистских тварей? Стоит их взять в плен, как они заявляют, что все нацистские наколки на теле - это ошибки молодости, а оружия они в глаза не видели и очень хотят позвонить маме или жене. Но дать им волю - они накроют артиллерией "зеленый коридор", предназначенный для мирных жителей. У меня нет слов для того, чтобы описать происшедшее. Украинских фашистов можно и нужно сравнивать с немецкими, но даже тут порой задумываешься: а не хуже ли современные? Неужели у них нет ничего святого, каких-либо ценностей, достоинства, самоуважения, чести? Это риторический вопрос. Мы знаем, что нет. Такова суть низкодушной бандеровской идеологии - подлость, бесчеловечность, фашизм. После этого происшествия не должно быть никаких сомнений в обязательности проведения денацификации и демилитаризации подобных нацистских отбросов человечества. Даже в случае мирного соглашения, после переговоров и окончания спецоперации всех этих вооруженных фашистов нужно отловить и предать справедливому суду. А за это не переживайте. С такой мерзостью российские подразделения церемониться не будут. И отношение к ним будет соответствующее. Мир на Украине не наступит, пока жив хотя бы один бандеровский шакал. Хочу обратиться к мировым лидерам: вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса.