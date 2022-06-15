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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16879
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:51
#4621
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Цитата:
abaika95:
Американские,европейские,японские,австралийские) Они же не участники войны да?

Очень может быть, что участники, пусть и косвенно. Нейтральных источников уже не осталось
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4640
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:32
#4622
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без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1346
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:57
#4623
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Цитата:
Victor Yang:
Я бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить сообщения про украинские события.

Понимаю ваши аргументы, но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1346
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:57
#4624
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Цитата:
Икар:
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных

Поясните, пожалуйста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14372
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 15:22
#4625
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Цитата:
Тимур Гафуров:
но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.

Эх..
Жаль.
А ведь так бы хотелось проявлять гражданскую позицию и показывать своим толстым пальчиком, сидя на диване - Смотрите мол, а он не такой как мы, он дискредитирует нашу власть и не желает признавать одно известное место у президента по Шевчуку, своей Родиной...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2815
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:23
#4626
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Уважаемые админы, у меня такая проблема. Раньше на смартфоне была электронная версия НГ, но случайно я ее удалил. Теперь не могу поставить обратно, т.к. в поиске нигде НГ не находится, даже Гугл Плей не хочет помогать. Чем вы можете помочь?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
468
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:42
#4627
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Цитата:
Козлов я:
Уважаемые админы, у меня такая проблема. Раньше на смартфоне была электронная версия НГ, но случайно я ее удалил. Теперь не могу поставить обратно, т.к. в поиске нигде НГ не находится, даже Гугл Плей не хочет помогать. Чем вы можете помочь?

У нас никогда не было приложения в гуглплей и эплстор.
Возможно, у вас была ссылка на рабочем столе телефона из браузера? Например, в гуглхроме на андроиде в меню есть пункт "Добавить на главный экран". И тогда появляется иконка на столе, напоминающая приложение. И по клику сразу открывается наш сайт.

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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
468
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:51
#4628
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Цитата:
Икар:
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных

Вы с телефона пользуетесь форумом?
Если я верно поняла ваш вопрос, то дело именно в этом.
На десктопной верстке эта информация есть до сих пор. На мобильной - нет. Так как пространство на экране смартфона меньше, потому дизайн минималистичный, оставили лишь главную информацию.
Причем строчка "Откуда" есть лишь у тех пользователей, кто в личном кабинете указал свое местоположение.

Если вам эта информация нужна, то можно всегда в браузере на телефоне выбрать пункт "Версия для ПК", посмотреть и переключиться обратно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2815
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 18:17
#4629
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Цитата:
Rexyn:

Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей. Причем открывалось все! Без купюр. Или я так раньше удачно попал... :-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8693
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 20:25
#4630
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Цитата:
Козлов я:
Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей.

Товарищ из 2050 :lol: ,у вас хоть что нибудь сохранилось,скриншоты например,скиньте их сюда пожалуйста по возможности.
На моей памяти лет 5 назад было обсуждение по поводу,стоит делать приложение или нет,большинство пользователей высказались против,на этом всё и закончилось.
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