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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16879
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:51
Цитата:
Очень может быть, что участники, пусть и косвенно. Нейтральных источников уже не осталось
abaika95:
Американские,европейские,японские,австралийские) Они же не участники войны да?
Американские,европейские,японские,австралийские) Они же не участники войны да?
Очень может быть, что участники, пусть и косвенно. Нейтральных источников уже не осталось
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 07.04.12
- Сообщений:
- 4640
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:32
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1346
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:57
Цитата:
Понимаю ваши аргументы, но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.
Victor Yang:
Я бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить сообщения про украинские события.
Я бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить сообщения про украинские события.
Понимаю ваши аргументы, но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1346
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 14:57
Цитата:
Поясните, пожалуйста.
Икар:
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
Поясните, пожалуйста.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14372
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 15:22
Цитата:
Эх..
Жаль.
А ведь так бы хотелось проявлять гражданскую позицию и показывать своим толстым пальчиком, сидя на диване - Смотрите мол, а он не такой как мы, он дискредитирует нашу власть и не желает признавать одно известное место у президента по Шевчуку, своей Родиной...
Тимур Гафуров:
но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.
но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.
Эх..
Жаль.
А ведь так бы хотелось проявлять гражданскую позицию и показывать своим толстым пальчиком, сидя на диване - Смотрите мол, а он не такой как мы, он дискредитирует нашу власть и не желает признавать одно известное место у президента по Шевчуку, своей Родиной...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:23
Уважаемые админы, у меня такая проблема. Раньше на смартфоне была электронная версия НГ, но случайно я ее удалил. Теперь не могу поставить обратно, т.к. в поиске нигде НГ не находится, даже Гугл Плей не хочет помогать. Чем вы можете помочь?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:42
Цитата:
У нас никогда не было приложения в гуглплей и эплстор.
Возможно, у вас была ссылка на рабочем столе телефона из браузера? Например, в гуглхроме на андроиде в меню есть пункт "Добавить на главный экран". И тогда появляется иконка на столе, напоминающая приложение. И по клику сразу открывается наш сайт.
Козлов я:
Уважаемые админы, у меня такая проблема. Раньше на смартфоне была электронная версия НГ, но случайно я ее удалил. Теперь не могу поставить обратно, т.к. в поиске нигде НГ не находится, даже Гугл Плей не хочет помогать. Чем вы можете помочь?
Уважаемые админы, у меня такая проблема. Раньше на смартфоне была электронная версия НГ, но случайно я ее удалил. Теперь не могу поставить обратно, т.к. в поиске нигде НГ не находится, даже Гугл Плей не хочет помогать. Чем вы можете помочь?
У нас никогда не было приложения в гуглплей и эплстор.
Возможно, у вас была ссылка на рабочем столе телефона из браузера? Например, в гуглхроме на андроиде в меню есть пункт "Добавить на главный экран". И тогда появляется иконка на столе, напоминающая приложение. И по клику сразу открывается наш сайт.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 16:51
Цитата:
Вы с телефона пользуетесь форумом?
Если я верно поняла ваш вопрос, то дело именно в этом.
На десктопной верстке эта информация есть до сих пор. На мобильной - нет. Так как пространство на экране смартфона меньше, потому дизайн минималистичный, оставили лишь главную информацию.
Причем строчка "Откуда" есть лишь у тех пользователей, кто в личном кабинете указал свое местоположение.
Если вам эта информация нужна, то можно всегда в браузере на телефоне выбрать пункт "Версия для ПК", посмотреть и переключиться обратно.
Икар:
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
без приветссвия пока что, вернуть откуда и число сообщений , для зарегестрированных
Вы с телефона пользуетесь форумом?
Если я верно поняла ваш вопрос, то дело именно в этом.
На десктопной верстке эта информация есть до сих пор. На мобильной - нет. Так как пространство на экране смартфона меньше, потому дизайн минималистичный, оставили лишь главную информацию.
Причем строчка "Откуда" есть лишь у тех пользователей, кто в личном кабинете указал свое местоположение.
Если вам эта информация нужна, то можно всегда в браузере на телефоне выбрать пункт "Версия для ПК", посмотреть и переключиться обратно.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 18:17
Цитата:
Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей. Причем открывалось все! Без купюр. Или я так раньше удачно попал...
Rexyn:
Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей. Причем открывалось все! Без купюр. Или я так раньше удачно попал...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8693
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 20:25
Цитата:
Товарищ из 2050 ,у вас хоть что нибудь сохранилось,скриншоты например,скиньте их сюда пожалуйста по возможности.
На моей памяти лет 5 назад было обсуждение по поводу,стоит делать приложение или нет,большинство пользователей высказались против,на этом всё и закончилось.
Козлов я:
Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей.
Да нет, у меня было скачано именно приложение НГ в традиционном красном дизайне. Сам скачивал из Гугл Плей.
Товарищ из 2050 ,у вас хоть что нибудь сохранилось,скриншоты например,скиньте их сюда пожалуйста по возможности.
На моей памяти лет 5 назад было обсуждение по поводу,стоит делать приложение или нет,большинство пользователей высказались против,на этом всё и закончилось.
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