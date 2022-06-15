Отправлено: - 15:22

Тимур Гафуров:

но цензуру на сайте мы вводить не будем - ни временную, ни постоянную.

Цитата:Эх..Жаль.А ведь так бы хотелось проявлять гражданскую позицию и показывать своим толстым пальчиком, сидя на диване - Смотрите мол, а он не такой как мы, он дискредитирует нашу власть и не желает признавать одно известное место у президента по Шевчуку, своей Родиной...