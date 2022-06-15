гражданин СССР: Американский военный аналитик Скотт Риттер
Обожаю когда российская Пропаганда преподносит сбитых,спившихся,свихнувшийся,купленных западных спецов как великих авторитетов) Скотт Риттер неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Имеет статус «Зарегистрированный сексуальный преступник в США[en]». Был осуждён за незаконный контакт с несовершеннолетним и по пяти другим обвинениям в ходе судебного разбирательства в 2011 году[2][3]. Свою вину не признал. Был освобождён условно-досрочно после 2.5 лет тюремного заключения[4]. Скотт Риттер создаёт публицистические материалы для российской государственной медиакомпании «Russia Today» Тоесть это обычный поставщик нужного контента для российской Пропаганды,что ему закажут то и поёт потомучто ему деваться некуда с таким прошлым)
Обожаю когда вас там весь ваш отдел заставляют выискивать компромат, чтобы хоть как-то оправдать затраты на вас На меня нашли все, где живу, где родители живут и т.д.А в итоге премиальных не хватило даже на микроволновку
В соцсетях всплывает интересная информация: В то время как Зеленский заявляет о тяжелых потерях ВСУ на Донбассе, мужчины призывного возраста пытаются всячески избежать мобилизации и покинуть Украину, чтобы не стать новым пушечным мясом. Но иногда им не везет и они попадаются в руки мошенников. Вчера одного из них задержали в Одессе. По информации следствия, подозреваемый вместе с подельником обещал двум молодым людям за вознаграждение в сумме 4300 долларов США оформить поддельные документы об их негодности к военной службе и организовать основания для выезда за границу. Теперь по новому законодательству «Незалежной» горе-мошеннику и его жертвам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет. Но это в любом случае лучше, чем бессмысленная смерть от двадцатикратно превосходящей артиллерии. А ты воюй, Мыкола. Умирай за "илитку".
С 17.02.22 по состоянию на 10:30 15.06.22 В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 175 гражданских лиц, в т.ч. 9 детей. Ранения различной степени тяжести получили 2266 человек, в том числе 138 детей. Повреждено: - 4532 жилых домостроения; - 972 объекта гражданской инфраструктуры, в т.ч. 62 медицинских учреждения, 181 образовательное учреждение, 325 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры, 375 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 506 транспортных средств. Точные данные по повреждениям и разрушениям жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры на освобожденных в ходе СВО территориях на данный момент пока доподлинно установить невозможно. С 17 февраля этого года украинскими террористами выпущено 38884 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 85 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 7017 ракет РСЗО БМ-21 «Град».
СК РФ предъявил обвинение командиру подразделения ВСУ Д. Назарову за обстрел мирного населения Донбасса. В результате его преступных действий погиб ребенок, была ранена местная жительница, а также разрушено 40 домовладений. По версии следствия, Назаров неоднократно отдавал приказы об обстрелах из САУ жилых домов и гражданских объектов в ДНР. Командир ВСУ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
На прошлой неделе в Государственной Думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни. Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой.
Don Julio: Отдельное удовольствие от удовольствия грузинского грушевого?
Че опять нудистом решил поработать? И заметь опять к ночи активность)Цитата:
maxsaf: Типа не выискивали?)) Все ваши ходы записаны)
Типа не выискивал) С лупой как Бастрыкин не сидел часами в поисках,не развивал агентурную сеть не травил никого новичком) Я же говорю просто гуглишь и вся информация как на ладони) Гугл есть такое устройство если что) И там не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять что МакСаф это не очень умный конспиролог) А Алекс котрый сейчас гражданин Кейн и подавно)
гражданин СССР: А ты воюй, Мыкола. Умирай за "илитку".
Хм а Коля получается воюет не за илитку а за итальянскую плитку которую жене обещал из Украину привезть?) Правда получилось так что немного не доехал до магазина и теперь в холодильнике лежит в вагоне рефрежераторе на запасном пути под Киевом)) Россия тело Коли забирать не спешит потомучто есть план что хоронить сначала надо любителей плиток убитых в марте Потомучто если привезти на Россию всех скопом за 3 месяца то получится очень веселая картина в русских селениях) Где кладбище выглядит цветастее и ярче от изобилия венков на могилах войнов чем центральная улица поселка) Цитата:
гражданин СССР: погибли 175 гражданских лиц, в т.ч. 9 детей
Враньё какое-то Надо нули приписать везде а лучше по два нуля Тогда картина будет правдивее 17500 гражданских погибло от снарядов в Донецке Причем если брать во внимание что российская армия громит американские поставки артиллерии и снарядов ещё на границе с Польшей и в это же время у российской армии двадцатикратное превосходство в артухе Цитата:
гражданин СССР: бессмысленная смерть от двадцатикратно превосходящей артиллерии.
То возникают вопросы Кто же бомбит Донецк?)) Цитата:
гражданин СССР: Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой.
По этой лицемерной логике российских солдат в плену вообще должны на ремни резать?) Ну чтож дойдет и до этого по всей видимости)
За сутки Украина нанесла 4 удара по мирным населённым пунктам ЛНР - 7 человек погибло и 17 получили ранения. Удары нанесены по Стаханову, Криничному и Троицкому с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" (22 снаряда). В результате обстрелов: ➖ в н.п. Стаханов погибли 5 человек (среди них 2 несовершеннолетних) и 15 мирных жителей получили ранения (в т.ч. 1 несовершеннолетний) . ➖в н.п. Криничное погибло 2 мирных жителя, ранения получил 1 человек; ➖в н.п. Троицкое ранен 1 мирный житель.
Рамзан Кадыров: Вчера российское командование получило информацию, что украинская сторона обращается с просьбой об организации коридора для эвакуации женщин, детей и стариков , находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка, в сторону Лисичанска, на территорию, подконтрольную Украине. Так как мосты через р.Северский Донец были подорваны самими же украинскими оккупантами для невозможности отступления своих подразделений, вариант открытия прямого коридора в сторону Лисичанска оказался невозможным. Вполне вероятно, что засевшие в промзоне Северодонецка нацики даже и не знали об отсутствии путей отступления, хотя по сути, их командование осознанно отрезало их от любого рода поддержки. Чтобы все-таки дать возможность покинуть зону боевых действий мирным гражданам, чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать "зеленый коридор" для прохода и объявить режим тишины сегодня с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации "зеленого коридора" из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили. Я задаюсь вопросом: какая мать воспитала этих фашистских тварей? Стоит их взять в плен, как они заявляют, что все нацистские наколки на теле - это ошибки молодости, а оружия они в глаза не видели и очень хотят позвонить маме или жене. Но дать им волю - они накроют артиллерией "зеленый коридор", предназначенный для мирных жителей. У меня нет слов для того, чтобы описать происшедшее. Украинских фашистов можно и нужно сравнивать с немецкими, но даже тут порой задумываешься: а не хуже ли современные? Неужели у них нет ничего святого, каких-либо ценностей, достоинства, самоуважения, чести? Это риторический вопрос. Мы знаем, что нет. Такова суть низкодушной бандеровской идеологии - подлость, бесчеловечность, фашизм. После этого происшествия не должно быть никаких сомнений в обязательности проведения денацификации и демилитаризации подобных нацистских отбросов человечества. Даже в случае мирного соглашения, после переговоров и окончания спецоперации всех этих вооруженных фашистов нужно отловить и предать справедливому суду. А за это не переживайте. С такой мерзостью российские подразделения церемониться не будут. И отношение к ним будет соответствующее. Мир на Украине не наступит, пока жив хотя бы один бандеровский шакал. Хочу обратиться к мировым лидерам: вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса.
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