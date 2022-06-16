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≡ Костанайский тяжелоатлет стал победителем юношеского чемпионата мира
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44478
Костанайский тяжелоатлет стал победителем юношеского чемпионата мира
Отправлено: 16.06.22 - 17:10
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В первенстве принимают участие 9 казахстанских атлетов, в числе которых мастер спорта международного класса Денис Полубояринов, тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
187
Re: Костанайский тяжелоатлет стал победителем юношеского...
Отправлено: 16.06.22 - 17:10
#1
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Бляха! Ну Сильно же! Красиво! Достойно! Где мои 17 лет?!!
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