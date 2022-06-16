Re: Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из...

Отправлено: - 16:42

Ну что за трудные люди, а? Вы когда нибудь пробовали собрать с подъезда деньги хоть на что-нибудь? А срочная поломка, которая выливается в кругленькую сумму?

На протяжении нескольких лет, только мы звонили в АСК раз десять, и они без лишнего звука приезжают на следующий день и всё начинает работать. А доводчики и саму панель ремонтируют после вандалов.

А те кому не даёт покоя чужие доходы, вступайте в коммунистическую партию, и продвигайте идею всеобщего равенства и кричите лозунги "Отдадим деньги богатых - бедным!.