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Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Это лето кастаньет, лукума и запретов...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44476
Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 13:31
Путешествовать для казахстанцев в этом году стало еще непредсказуемее, сложнее и дороже. Не успели наши туристы вдохнуть полной грудью, почти не боясь ковида и ПЦР-тестирования, как по ним ударили введенные Западом антироссийские санкции. И отдых для нашей приграничной области в буквальном смысле перевернулся с ног на голову. Теперь не костанайцы атакуют аэропорты Челябинска и Екатеринбурга для вылета на более доступных регулярных и чартерных рейсах, а весь Урал летит через Костанай. Почему Европа для нас стала еще дальше, экзотика «в лице» Мальдив, Доминиканы и Кении чуть ближе, изъезженная Турция дороже, а местные курорты еще менее привлекательными?
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Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 13:31
Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу
Из-за антироссийских санкций все вылеты из аэропорта Шереметьево за границу отменены / Фото с сайта svo.aero
---------------------------------------------
Ольга Лихограй, вы, когда свои творения пишете, проверяйте все же информацию.
Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду. Из них три - Аэрофлот, два - Ред Вингз, но это тоже московская АК. И, вы не поверите, на сайте svo.aero даже модель самолета на этих рейсах посмотреть можно. Так что не стоит все же тиражировать ложь, даже в провинциальной газете. Вот такие у вас журналисты, г-н Гафуров, но я почему-то не сильно удивляюсь этому
[Исправлено: dvb, 16.06.2022 - 13:37]
Из-за антироссийских санкций все вылеты из аэропорта Шереметьево за границу отменены / Фото с сайта svo.aero
---------------------------------------------
Ольга Лихограй, вы, когда свои творения пишете, проверяйте все же информацию.
Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду. Из них три - Аэрофлот, два - Ред Вингз, но это тоже московская АК. И, вы не поверите, на сайте svo.aero даже модель самолета на этих рейсах посмотреть можно. Так что не стоит все же тиражировать ложь, даже в провинциальной газете. Вот такие у вас журналисты, г-н Гафуров, но я почему-то не сильно удивляюсь этому
[Исправлено: dvb, 16.06.2022 - 13:37]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1346
Re: Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 14:58
Цитата:
Здесь вы правы - отменены не все вылеты за границу. Несколько осталось. Так что подпись под фото мы исправили. Спасибо.
Цитата:
Имеются в виду только самолеты, которые находятся в лизинге.
dvb:
Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду.
Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду.
Здесь вы правы - отменены не все вылеты за границу. Несколько осталось. Так что подпись под фото мы исправили. Спасибо.
Цитата:
dvb:
Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу
Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу
Имеются в виду только самолеты, которые находятся в лизинге.
Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 15:22
Цитата:
Может быть для вас это будет большой новостью, но практически все Boeing и Airbus, находящиеся в авиакомпаниях РФ, находятся в лизинге. И как же они тогда, Гафуров, летают в Турцию и Египет?
Тимур Гафуров:
Имеются в виду только самолеты, которые находятся в лизинге
Имеются в виду только самолеты, которые находятся в лизинге
Может быть для вас это будет большой новостью, но практически все Boeing и Airbus, находящиеся в авиакомпаниях РФ, находятся в лизинге. И как же они тогда, Гафуров, летают в Турцию и Египет?
Re: Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 15:27
Цитата:
насколько помню из недавнего видео, есть 2 вида лизинга, и по одному из них можно выкупить самолеты, что и было сделано - часть самолетов была выкуплена, и они могут свободно летать, точнее летают. Остальные могут быть конфискованы в стране прилета.
dvb:
находятся в лизинге
находятся в лизинге
насколько помню из недавнего видео, есть 2 вида лизинга, и по одному из них можно выкупить самолеты, что и было сделано - часть самолетов была выкуплена, и они могут свободно летать, точнее летают. Остальные могут быть конфискованы в стране прилета.
Re: Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 15:29
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14372
Re: Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 15:45
В Алмату хочу поехать, не знаю как..
Это лето кастаньет, лукума и запретов...
Отправлено: 16.06.22 - 15:53
Цитата:
Про Аэрофлот понятно, наверное они и летают по турциям и египтам. А вот про Ред Вингз с его Боингами 777 информации о выкупе не было
lavprof:
«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь самолетов
«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь самолетов
Про Аэрофлот понятно, наверное они и летают по турциям и египтам. А вот про Ред Вингз с его Боингами 777 информации о выкупе не было
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