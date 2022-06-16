Отправлено: - 14:58

dvb:

Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду.

dvb:

Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу

Цитата:Здесь вы правы - отменены не все вылеты за границу. Несколько осталось. Так что подпись под фото мы исправили. Спасибо.Цитата:Имеются в виду только самолеты, которые находятся в лизинге.