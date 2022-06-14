Re: Костанайские спортсмены помогли завоевать призовое место в...

Отправлено: - 17:50

Красавцы! Поздравляем!))



Модераторы, исправьте пожалуйста последний абзац, третье предложение "Но?" на "Но,"

и в том же предложении "неn" на "нет". Видимо ребята при правке на другой язык переключились) И еще можно пробел между дефисом и "команда" в первом абзаце, конце первого предложения поставить)