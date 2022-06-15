Отправлено: - 14:56

lavprof:

дак это не они) это подрядчики) акимат "молодцы" только что долго с "госзакупом" тянули

yudjin:

что задело контору за живое? да проверки прокурорской не хватает, чтобы узнать кто виноват и что делать?

yudjin:

ну да-ну да... почти 400 комментариев в инстаграм возмущенных жителей

Эл-починно:

Ну ты смотри, даже аким счёл критику справедливой, а некоторым опять не так?

yudjin:

ну в методичках такой случай отмечен двумя звездочками... задачка повышенной сложности....отмазывать контору надо только нападением.

Цитата:Да надо было вообще расторгнуть договор с подрядчиком и оставить Юджина без цеточковЧтобы у него тут истерика не прекращалась)Цитата:А ты можешь и насчёт этого наныть?)Но наной может и прокуратура возбудиться)Цитата:Так об тебе речь то а не о возмущенных жителях которые прошлый раз 600 коментов накатали возмущаясь что редакция НГ взяло интервью у неправильного российского журналиста))Аудитория НГ это не народ)Продолжение сам знаешь)Цитата:Электрон не позорьсяОб том и речь веду) некоторым опять все не так)Цитата:А че тут сложного просто показать какой ты нытик?)) Заметь даже преукрашивать ничего не надо)