Re: Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские...

Отправлено: - 10:47

Очередной узаконенный рэкет о государства.

кто нибудь вообще пользовался этим ФСМС?

А рэкет под названием Wipon,для тех кто не знает это сбор денег за воздух от предпринимателей торгующих алкогольной продукцией.

Вместо того что бы выдумывать лазейки как бы ещё залезть в карман предпринимателя,верните лучше всё что наворовали за эти годы и вывезли по заграницам.