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≡ Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские предприниматели считают введение пенсионных взносов работодателей несвоевременным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44474
Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские предприниматели считают введение пенсионных взносов работодателей несвоевременным
Отправлено: 16.06.22 - 10:47
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Поправки касаются обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) и отчислений, тоже обязательных, в фонд социального медицинского страхования. Предприниматели считают предложенные изменения как минимум несвоевременными.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8692
Re: Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские...
Отправлено: 16.06.22 - 10:47
#1
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Очередной узаконенный рэкет о государства.
кто нибудь вообще пользовался этим ФСМС?
А рэкет под названием Wipon,для тех кто не знает это сбор денег за воздух от предпринимателей торгующих алкогольной продукцией.
Вместо того что бы выдумывать лазейки как бы ещё залезть в карман предпринимателя,верните лучше всё что наворовали за эти годы и вывезли по заграницам.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
8
Re: Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские...
Отправлено: 16.06.22 - 12:52
#2
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Не знаю как на счет дополнительной нагрузки на бизнес, но работая в крупной организации могу сказать, что ФСМС работодателем переложены на плечи работников, т.е. взносы вычитаются из з/п. Таким образом увеличивая данные взносы нам снижают реальные доходы. А медицины бесплатной сейчас нет даже в государственной поликлинике.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
47
Этапы большого пути. Куда ведут? - Костанайские предприниматели считают введение пенсионных взносов работодателей несвоевременным
Отправлено: 16.06.22 - 13:22
#3
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Цитата:
Vlad Kostanai:
А медицины бесплатной сейчас нет даже в государственной поликлинике.

Вот до чего довели страну 30-ть лет независимости. А медицина была и была бесплатной.
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