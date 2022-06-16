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≡ Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из семейных расходов плату за домофон?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44474
Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из семейных расходов плату за домофон?
Отправлено: 16.06.22 - 12:25
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Новость прогремела на всю страну - деньги за домофон, хоть и небольшие, но за год набегает прилично. По просьбам костанайцев «НГ» обратилась за комментариями в местную домофонную компанию.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
246
Re: Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из...
Отправлено: 16.06.22 - 12:25
#1
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"Если люди ежемесячно не оплачивают, мы их никак не ограничиваем."
С каких это пор не ограничиваете?. У меня к примеру отрубили за неуплату.... Помимо этого стоимость ключа при отказе оплачивать услуги - больше.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
999
Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из семейных расходов плату за домофон?
Отправлено: 16.06.22 - 12:36
#2
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Мда,за 200тг народ готов задушиться и видеть наркош с бичами в подъезде. Что за люди у нас и что такое 200тг в месяц?? Не понятные мы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8592
Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из семейных расходов плату за домофон?
Отправлено: 16.06.22 - 12:37
#3
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Цитата:
NG.kz:
Как сэкономить 200 тенге в месяц

так вроде уже второй год по 300?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
119
Re: Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из...
Отправлено: 16.06.22 - 13:22
#4
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3 года назад нанял уборщицу в подъезд 10 этажей, базар в группе Вацап стоял неделю, те кто на верхних этажах были против, у них почти всегда чисто, могут и сами убраться, что и всем предлагали - как в детстве дежурство. Уборщица уволилась, пока новую нашли весь подъезд засрали, никто не пожелал за 4000 мыть весь подъезд, зато постоянно писали, что уборщица где-то недомела, недомыла.

Потом закинул в группу, наш дом сдаёт КСП Сеним по 7,2 миллиона ежегодно, до дома доходит 1,5 миллиона, остальное разворовывается, давайте привлечем их к ответственности, результат - группа вымерла на месяц.
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