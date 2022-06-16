Re: Как сэкономить 200 тенге в месяц - Можно ли исключить из...

Отправлено: - 13:22

3 года назад нанял уборщицу в подъезд 10 этажей, базар в группе Вацап стоял неделю, те кто на верхних этажах были против, у них почти всегда чисто, могут и сами убраться, что и всем предлагали - как в детстве дежурство. Уборщица уволилась, пока новую нашли весь подъезд засрали, никто не пожелал за 4000 мыть весь подъезд, зато постоянно писали, что уборщица где-то недомела, недомыла.



Потом закинул в группу, наш дом сдаёт КСП Сеним по 7,2 миллиона ежегодно, до дома доходит 1,5 миллиона, остальное разворовывается, давайте привлечем их к ответственности, результат - группа вымерла на месяц.