Помню, в 2016 году, на заре явления Архимеда Мухамбетова костанайскому народу, им была инициирована городская акция «Процветай, наш Костанай!» Слово «процветай» в переносном смысле может, конечно, касаться и заборов из профлиста расцветки «вырви глаз», которыми стали повсеместно прикрывать неприглядные домишки, и разляпистых фасадов многоэтажек с муралами. Читать новость
Вчера, кстати состоялось торжественное прибытие первой рассады от подрядчика... как пишут пока только одного вида, цинерарии приморской Вот такой недоросшей... Это культура с длительным периодом вегетации, ей еще месяц-полтора расти до высадки.
А эту утром специально сфоткал возле подъезда, которую сеял в начале марта.. почувствуй разницу.
yudjin: Вчера в инстаграм появился комментарий акима города Жундубаева в духе "понять и простить"
Народному журналисту как всегда все не так и всё не то) Бабка будет против всегда) И главное всем же уже давно понятно что лично Юджин делает свои "статейки" не для поднятия проблемы или сигнала властям,а просто он вот такая вот личность любящая поныть и поворчать показав что он не просто на лавочке возмущается а по какому-то недрозумению ещё имеет допуск к СМИ) На месте акимата вообще надо было забить болт на этот год Нет цветов ну и не будет) нойте дальше) У вас это всеровно традиция ныть каждый год за цветы)
что задело контору за живое? да проверки прокурорской не хватает, чтобы узнать кто виноват и что делать?
Цитата:
abaika95: делает свои "статейки" не для поднятия проблемы или сигнала властям,
ну да-ну да... почти 400 комментариев в инстаграм возмущенных жителей, десятки упоминаний аккаунтов Токаева под показательными снимками и оправдания акима города к вечеру. Ага, нет проблемы? Фантазируй еще.
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