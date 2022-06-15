Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44472
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 09:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, в 2016 году, на заре явления Архимеда Мухамбетова костанайскому народу, им была инициирована городская акция «Процветай, наш Костанай!» Слово «процветай» в переносном смысле может, конечно, касаться и заборов из профлиста расцветки «вырви глаз», которыми стали повсеместно прикрывать неприглядные домишки, и разляпистых фасадов многоэтажек с муралами.
Читать новость

lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
730
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 10:45
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вчера в инстаграм появился комментарий акима города Жундубаева в духе "понять и простить"

вчера в инсте новость появилась (в КН вроде) о том, что цветы едут, высадку начинают со дня на день))
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8590
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 10:51
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, кстати состоялось торжественное прибытие первой рассады от подрядчика... как пишут пока только одного вида, цинерарии приморской
Вот такой недоросшей...

Это культура с длительным периодом вегетации, ей еще месяц-полтора расти до высадки.

А эту утром специально сфоткал возле подъезда, которую сеял в начале марта.. почувствуй разницу.


Цитата:
lavprof: (в КН вроде)

неее, местами буквы поменять надо)

[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 10:56]
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
730
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 11:18
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
местами буквы поменять надо

да, наверное Вы правы) я просто на несколько наших местных пабликов подписан, не помню в каком видел)
Цитата:
yudjin:
пока только одного вида, цинерарии

вот, точно, именно вот это и читал))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12633
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 11:34
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вчера в инстаграм появился комментарий акима города Жундубаева в духе "понять и простить"

Народному журналисту как всегда все не так и всё не то)
Бабка будет против всегда)
И главное всем же уже давно понятно что лично Юджин делает свои "статейки" не для поднятия проблемы или сигнала властям,а просто он вот такая вот личность любящая поныть и поворчать показав что он не просто на лавочке возмущается а по какому-то недрозумению ещё имеет допуск к СМИ)
На месте акимата вообще надо было забить болт на этот год
Нет цветов ну и не будет) нойте дальше)
У вас это всеровно традиция ныть каждый год за цветы)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12633
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 11:36
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это культура с длительным периодом вегетации, ей еще месяц-полтора расти до высадки.

А ну акимат молодцы в этот раз
Хотели цветы? Получите,но в августе на пару дней) а потом осень))
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
730
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 11:46
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ну акимат молодцы в этот раз

дак это не они) это подрядчики) акимат "молодцы" только что долго с "госзакупом" тянули
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8590
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 11:48
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

что задело контору за живое?
да проверки прокурорской не хватает, чтобы узнать кто виноват и что делать?

Цитата:
abaika95:
делает свои "статейки" не для поднятия проблемы или сигнала властям,

ну да-ну да... почти 400 комментариев в инстаграм возмущенных жителей, десятки упоминаний аккаунтов Токаева под показательными снимками и оправдания акима города к вечеру. Ага, нет проблемы?
Фантазируй еще.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS