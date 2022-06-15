Отправлено: - 11:34

yudjin:

Вчера в инстаграм появился комментарий акима города Жундубаева в духе "понять и простить"

Цитата:Народному журналисту как всегда все не так и всё не то)Бабка будет против всегда)И главное всем же уже давно понятно что лично Юджин делает свои "статейки" не для поднятия проблемы или сигнала властям,а просто он вот такая вот личность любящая поныть и поворчать показав что он не просто на лавочке возмущается а по какому-то недрозумению ещё имеет допуск к СМИ)На месте акимата вообще надо было забить болт на этот годНет цветов ну и не будет) нойте дальше)У вас это всеровно традиция ныть каждый год за цветы)