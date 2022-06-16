Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44471
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанским банкам планируют разрешить вывезти накопленные наличные рубли из страны, сообщает пресс-служба Нацбанка. Банки смогут вывезти рубли один раз в период с 15 июля по 31 августа 2022 года.
Читать новость

yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8585
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может надо курс продажи и покупке делать вменяемый, как в обменниках и не с разницей в 2 тенге. Тогда люди скупят и вывезут... за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8688
Re: В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их...
Отправлено: 16.06.22 - 09:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
за сахаром поедут в Россию, раз целое правительство и министерства не в состоянии обеспечить страну сахаром.

На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8585
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 09:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На границе один мешок в руки дают,всё что больше контрабанда,так что нецелесообразно.

Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо! ;-)
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8688
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
Отправлено: 16.06.22 - 10:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так я не про тебя, я про людей)... мне больше и не надо

В твоём случае,будет дешевле купить у меня,чем за мешком сахара в Россию ехать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, лимон, Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS