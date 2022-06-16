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≡ «Тут зеленые мухи и воняет падалью»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44471
«Тут зеленые мухи и воняет падалью»
Отправлено: 16.06.22 - 09:31
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Садовое общество «Пригородное» расположено между Костанаем и Рудным, рядом с новым микрорайоном Кунай. Дачники жалуются на очень неприятный запах от свалки - официальный полигон ТБО находится на расстоянии около 500 м от границы общества.
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1428
Re: «Тут зеленые мухи и воняет падалью»
Отправлено: 16.06.22 - 09:31
#1
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странно конечно, что многих удивляет запах со свалки, а что с неё аромат фиалок должен быть? директор ТОО зачем оправдывается - нарушения найдены? кроме домыслов и закрытия свалки дачники что-нибудь дельное по факту предложили?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8585
«Тут зеленые мухи и воняет падалью»
Отправлено: 16.06.22 - 09:43
#2
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Цитата:
лимон:
странно конечно, что многих удивляет запах со свалки,

странно, что тошнотворная вонь и зеленые мухи, облепившие бутоны пионов, появилась 2 года назад. Сначала редко, теперь постоянно. У меня там дача 35 лет, есть с чем сравнить.
Поэтому и вызывает подозрение содержание и эксплуатация свалки согласно нормам. Возможно и вывоз костей и кишок из разных предприятий, о которых уже писали про другие свалки имел место. Люди имеют право знать, чем они дышат. Иногда настолько воняло, что детей рвало, писали дачники в чате. А Толпинскому не надо строить из себя хозяина-барина!

Цитата:
лимон: директор ТОО зачем оправдывается - нарушения найдены?

ну дык и проверки еще не было.

[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 09:45]
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1428
«Тут зеленые мухи и воняет падалью»
Отправлено: 16.06.22 - 10:03
#3
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Цитата:
yudjin:


мухи и вонь - неотъемлемая часть свалки, ничего с этим не сделать. опять же, кроме домыслов, фото нарушений есть?
полагаю, что свалку не закроют, так как разрешение было выдано. и проверки, скорее всего, ничего не найдут. дачники не успокоятся, но и ничего не добьются
:-x
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