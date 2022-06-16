Отправлено: - 09:43

лимон:

странно конечно, что многих удивляет запах со свалки,

лимон: директор ТОО зачем оправдывается - нарушения найдены?

[Исправлено: yudjin, 16.06.2022 - 09:45]

Цитата:странно, что тошнотворная вонь и зеленые мухи, облепившие бутоны пионов, появилась 2 года назад. Сначала редко, теперь постоянно. У меня там дача 35 лет, есть с чем сравнить.Поэтому и вызывает подозрение содержание и эксплуатация свалки согласно нормам. Возможно и вывоз костей и кишок из разных предприятий, о которых уже писали про другие свалки имел место. Люди имеют право знать, чем они дышат. Иногда настолько воняло, что детей рвало, писали дачники в чате. А Толпинскому не надо строить из себя хозяина-барина!Цитата:ну дык и проверки еще не было.