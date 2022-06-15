Re: В Казахстане 350 тысяч игроманов: депутат призвала усилить...

Отправлено: - 15:30

Жаль мне это не грозит, проработал в казино в свое время, много было показательных случаев как с той, так и с другой стороны.

Одно ясно, при своих никогда не уйдешь.

Либо туда, любо сюда..