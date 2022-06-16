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В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
В банках Казахстана накопились излишки наличных рублей. Их разрешат вывезти из страны
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