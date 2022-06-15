Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44471
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 09:41
Помню, в 2016 году, на заре явления Архимеда Мухамбетова костанайскому народу, им была инициирована городская акция «Процветай, наш Костанай!» Слово «процветай» в переносном смысле может, конечно, касаться и заборов из профлиста расцветки «вырви глаз», которыми стали повсеместно прикрывать неприглядные домишки, и разляпистых фасадов многоэтажек с муралами.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8688
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:51
Цитата:
То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?
тут дело не в термомиксе,а в желании заниматься готовкой.
111:
чечевичные супы и овощи на пару вообще не делали.
чечевичные супы и овощи на пару вообще не делали.
То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?
тут дело не в термомиксе,а в желании заниматься готовкой.
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:58
Цитата:
Ну, во-первых не миллиарды, а миллионы), во-вторых не 2 месяца, а если по уму, то целых 5.
Газонная трава в нашем климате и тех условиях, что есть, вряд ли будет выглядеть должным образом. А уход за ней выльется в еще большую сумму: системы полива, удобрения, подсев. Стадион и гольф клуб подтвердят.
Сейчас большие города частично переходят на многолетние цветы и кустарники. Видел проект у нас на кольце в западном с батыром. Возможно что-то и получится. Но опять же грё...ная система тендеров направлена на разовое освоение бабла, а не ежегодный уход.
Добринцофф:
за миллиарды
за миллиарды
Ну, во-первых не миллиарды, а миллионы), во-вторых не 2 месяца, а если по уму, то целых 5.
Газонная трава в нашем климате и тех условиях, что есть, вряд ли будет выглядеть должным образом. А уход за ней выльется в еще большую сумму: системы полива, удобрения, подсев. Стадион и гольф клуб подтвердят.
Сейчас большие города частично переходят на многолетние цветы и кустарники. Видел проект у нас на кольце в западном с батыром. Возможно что-то и получится. Но опять же грё...ная система тендеров направлена на разовое освоение бабла, а не ежегодный уход.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14367
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:59
Цитата:
Да не готовили мы.
Ну я тут что готовили, без комбайна, скидывал уже много лет.
Хоть раз ты видел овощи или чечевицу?
И причем тут 835 тысяч?
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?
Добринцофф:
То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?
То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?
Да не готовили мы.
Ну я тут что готовили, без комбайна, скидывал уже много лет.
Хоть раз ты видел овощи или чечевицу?
И причем тут 835 тысяч?
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16878
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 13:01
Цитата:
Ничего. Понты они и в Африке понты. А цветочки - это красиво
111:
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?
Ничего. Понты они и в Африке понты. А цветочки - это красиво
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 13:08
Кстати, для тех кто соскучился по отдавленным лаптям... Прокат переехал к памятнику Байтурсынову.. не знаю, в рамках празднования юбилея или как
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 14:03
Цитата:
Я порой хренею с людей, стоко времени свободного, ладно дракон -пенсионер, вы как эти в каждой бочке ......,
[Исправлено: Iney, 15.06.2022 - 14:15]
Ничего. Понты они и в Африке понты. А цветочки - это красиво Источник:
Я порой хренею с людей, стоко времени свободного, ладно дракон -пенсионер, вы как эти в каждой бочке ......,
[Исправлено: Iney, 15.06.2022 - 14:15]
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 14:17
Цитата:
Опа, комерса Володю зацепило ,
То есть без термомикса за 850000, Источник:
Опа, комерса Володю зацепило ,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5518
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 14:39
Цитата:
----А в Краснодаре все растет - и только что дождь прошел .
Икар:
----А в Краснодаре все растет - и только что дождь прошел .
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 14:42
'Код:
фото радуги как вставить?
'
фото радуги как вставить?
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 14:48
'Код:
я позавччра шелковицей измазался, аля ирга кз вдоль жд
'
я позавччра шелковицей измазался, аля ирга кз вдоль жд
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1345
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 16:32
Уважаемые пользователи, я вижу, что пошло отклонение от темы статьи. Далее будем удалять.
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 16.06.22 - 09:07
Вчера в инстаграм появился комментарий акима города Жундубаева в духе "понять и простить"
Хочется посоветовать, на мутных схемах госзакупок жана Казахстан не построите!
Хочется посоветовать, на мутных схемах госзакупок жана Казахстан не построите!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, Домовенок
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать