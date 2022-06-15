Отправлено: - 07:22

Don Julio:

5 июня голосовали

Цитата:Проголосовал что бы уравнять права Назарбаева со всеми гражданами Казахстана, как и гласит сам текст Конституции: - мол , мы все равны перед законом, и так далее. Остальное меня мало волновало.