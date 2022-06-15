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≡ Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44469
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3147
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 16.06.22 - 07:22
#30
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Цитата:
Don Julio:
5 июня голосовали


Проголосовал что бы уравнять права Назарбаева со всеми гражданами Казахстана, как и гласит сам текст Конституции: - мол , мы все равны перед законом, и так далее. Остальное меня мало волновало.
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