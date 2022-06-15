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Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
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