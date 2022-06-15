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Кто вошёл в состав Национального курултая
Кто вошёл в состав Национального курултая
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44469
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая и утвердил его состав. Среди членов курултая Илья Жаканов, Мухтар Шаханов, Токтар Аубакиров, Алихан Байменов, Ермурат Бапи, Кунсулу Закарья.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14367
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
Соскучился я по сабантуям..
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:35
Проказница-Мартышка,Осёл,Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
—А вы, друзья, как ни садитесь,Всё в музыканты не годитесь».
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
—А вы, друзья, как ни садитесь,Всё в музыканты не годитесь».
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:36
Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города.
— Убить дракона
— Убить дракона
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8581
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:53
Та же ассамблея народов, только под другой вывеской. А с той что, уже не в моде?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2596
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 16:27
очередная компания заседателей для "одобрямса"?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12628
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 17:08
Парламент,нсод,общественный совет, маслихаты,анк распускаем значит
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3147
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 22:48
Цитата://призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации. Е//
Для чего тогда проводят выборы депутатов Мажлиса - разве они не ДИАЛОГОВАЯ платформа, или площадка для поиска и выработки ЧЕГО то и КОГО то ? Они же (депутаты) разьезжают по регионам и встречаются с избирателями, узнают их ПРОБЛЕМЫ и так далее - разве это и не есть ДИАЛОГОВАЯ площадки или платформа для укрепления и расширения консолидации??
Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.
И по составу: - однажды предавшие будут предавать всю жизнь - Байменов - обыкновенный перебежчик, да и по остальным можно сказать то же самое: - то есть в НОВЫЙ Казахстан, но со СТАРЫМИ людьми.
У нас что НЕТ прогрессивно мыслящих людей, и не имевших общих дел с бывшим правящим режимом ??
НИКАКОГО толку не будет от очередной имиджевой общественной организации.
Для чего тогда проводят выборы депутатов Мажлиса - разве они не ДИАЛОГОВАЯ платформа, или площадка для поиска и выработки ЧЕГО то и КОГО то ? Они же (депутаты) разьезжают по регионам и встречаются с избирателями, узнают их ПРОБЛЕМЫ и так далее - разве это и не есть ДИАЛОГОВАЯ площадки или платформа для укрепления и расширения консолидации??
Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.
И по составу: - однажды предавшие будут предавать всю жизнь - Байменов - обыкновенный перебежчик, да и по остальным можно сказать то же самое: - то есть в НОВЫЙ Казахстан, но со СТАРЫМИ людьми.
У нас что НЕТ прогрессивно мыслящих людей, и не имевших общих дел с бывшим правящим режимом ??
НИКАКОГО толку не будет от очередной имиджевой общественной организации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1370
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 23:49
Цитата:
О це, дило!
Теперь ещё эти достойные люди, ещё и члены курултая!
Или какой у них титул?
Цитата:
Какойто у вас нездоровый интерес к событиям в стране, в которой не проживаете...
Цитата:
Странно слышать нотки недоверия и сарказма за то будущее которое выбрали сообща!
Или выбирая вы не доверяли за что голосовали?
Зато вам теперь бонус!
Теперь вы имеете возможность расслабиться, чтобы получить удовольствие...
В состав Национального курултая вошли 117 человек:
О це, дило!
Теперь ещё эти достойные люди, ещё и члены курултая!
Или какой у них титул?
Цитата:
abaika95:
Парламент,нсод,общественный совет, маслихаты,анк распускаем значит
Парламент,нсод,общественный совет, маслихаты,анк распускаем значит
Какойто у вас нездоровый интерес к событиям в стране, в которой не проживаете...
Цитата:
ACROS:
Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.
Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.
Странно слышать нотки недоверия и сарказма за то будущее которое выбрали сообща!
Или выбирая вы не доверяли за что голосовали?
Зато вам теперь бонус!
Теперь вы имеете возможность расслабиться, чтобы получить удовольствие...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3147
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 16.06.22 - 07:18
Цитата:
Ещё раз; мухи вам, котлеты мои - я не выбирал такое будущее.
Don Julio:
за то будущее которое выбрали сообща!
за то будущее которое выбрали сообща!
Ещё раз; мухи вам, котлеты мои - я не выбирал такое будущее.
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