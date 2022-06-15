Re: Кто вошёл в состав Национального курултая

Отправлено: - 22:48

Цитата://призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации. Е//



Для чего тогда проводят выборы депутатов Мажлиса - разве они не ДИАЛОГОВАЯ платформа, или площадка для поиска и выработки ЧЕГО то и КОГО то ? Они же (депутаты) разьезжают по регионам и встречаются с избирателями, узнают их ПРОБЛЕМЫ и так далее - разве это и не есть ДИАЛОГОВАЯ площадки или платформа для укрепления и расширения консолидации??



Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.



И по составу: - однажды предавшие будут предавать всю жизнь - Байменов - обыкновенный перебежчик, да и по остальным можно сказать то же самое: - то есть в НОВЫЙ Казахстан, но со СТАРЫМИ людьми.

У нас что НЕТ прогрессивно мыслящих людей, и не имевших общих дел с бывшим правящим режимом ??



НИКАКОГО толку не будет от очередной имиджевой общественной организации.