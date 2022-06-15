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≡ Кто вошёл в состав Национального курултая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44469
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая и утвердил его состав. Среди членов курултая Илья Жаканов, Мухтар Шаханов, Токтар Аубакиров, Алихан Байменов, Ермурат Бапи, Кунсулу Закарья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14367
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
#1
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Соскучился я по сабантуям..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
118
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:35
#2
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Проказница-Мартышка,Осёл,Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.



—А вы, друзья, как ни садитесь,Всё в музыканты не годитесь».
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
118
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:36
#3
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Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города.

— Убить дракона
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8581
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:53
#4
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Та же ассамблея народов, только под другой вывеской. А с той что, уже не в моде?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2596
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 16:27
#5
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очередная компания заседателей для "одобрямса"?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 17:08
#6
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Парламент,нсод,общественный совет, маслихаты,анк распускаем значит
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3147
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 22:48
#7
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Цитата://призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации. Е//

Для чего тогда проводят выборы депутатов Мажлиса - разве они не ДИАЛОГОВАЯ платформа, или площадка для поиска и выработки ЧЕГО то и КОГО то ? Они же (депутаты) разьезжают по регионам и встречаются с избирателями, узнают их ПРОБЛЕМЫ и так далее - разве это и не есть ДИАЛОГОВАЯ площадки или платформа для укрепления и расширения консолидации??

Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.

И по составу: - однажды предавшие будут предавать всю жизнь - Байменов - обыкновенный перебежчик, да и по остальным можно сказать то же самое: - то есть в НОВЫЙ Казахстан, но со СТАРЫМИ людьми.
У нас что НЕТ прогрессивно мыслящих людей, и не имевших общих дел с бывшим правящим режимом ??

НИКАКОГО толку не будет от очередной имиджевой общественной организации.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1370
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 23:49
#8
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Цитата:
В состав Национального курултая вошли 117 человек:

О це, дило!
Теперь ещё эти достойные люди, ещё и члены курултая!
Или какой у них титул?
Цитата:
abaika95:
Парламент,нсод,общественный совет, маслихаты,анк распускаем значит

Какойто у вас нездоровый интерес к событиям в стране, в которой не проживаете...
:lol:
Цитата:
ACROS:
Было НКВД, потом затишье, стало НСОД, теперь КУРУЛТАЙ.

Странно слышать нотки недоверия и сарказма за то будущее которое выбрали сообща!
Или выбирая вы не доверяли за что голосовали?
Зато вам теперь бонус!
Теперь вы имеете возможность расслабиться, чтобы получить удовольствие...
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3147
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 16.06.22 - 07:18
#9
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Цитата:
Don Julio:
за то будущее которое выбрали сообща!


Ещё раз; мухи вам, котлеты мои - я не выбирал такое будущее.
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