Отправлено: - 22:35

maxsaf:

На меня нашли все, где живу, где родители живут и т.д.А в итоге премиальных не хватило даже на микроволновку

maxsaf:

Обожаю когда вас там весь ваш отдел заставляют выискивать компромат

Цитата:Отдельное удовольствие это когда Макс думает что за ним кто-то наблюдает а уж темболее выискивает тайны его семьи чтобы потом использовать против него))Наверно сублимирует так)Цитата:А вы просто попробуйте загуглить инфу) это не сложно)Мало ли вдруг окажется что вас держат за дурочка)