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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 19:40
#916
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Цитата:
гражданин СССР:
Американский военный аналитик Скотт Риттер

Обожаю когда российская Пропаганда преподносит сбитых,спившихся,свихнувшийся,купленных западных спецов как великих авторитетов)
Скотт Риттер неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Имеет статус «Зарегистрированный сексуальный преступник в США[en]». Был осуждён за незаконный контакт с несовершеннолетним и по пяти другим обвинениям в ходе судебного разбирательства в 2011 году[2][3]. Свою вину не признал. Был освобождён условно-досрочно после 2.5 лет тюремного заключения[4]. Скотт Риттер создаёт публицистические материалы для российской государственной медиакомпании «Russia Today»
Тоесть это обычный поставщик нужного контента для российской Пропаганды,что ему закажут то и поёт потомучто ему деваться некуда с таким прошлым)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 20:24
#917
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Цитата:
abaika95:
Обожаю когда российская Пропаганда

Обожаю когда вас там весь ваш отдел заставляют выискивать компромат, чтобы хоть как-то оправдать затраты на вас :lol:
На меня нашли все, где живу, где родители живут и т.д.А в итоге премиальных не хватило даже на микроволновку :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 22:35
#918
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Цитата:
maxsaf:
На меня нашли все, где живу, где родители живут и т.д.А в итоге премиальных не хватило даже на микроволновку

Отдельное удовольствие это когда Макс думает что за ним кто-то наблюдает а уж темболее выискивает тайны его семьи чтобы потом использовать против него))
Наверно сублимирует так)Цитата:
maxsaf:
Обожаю когда вас там весь ваш отдел заставляют выискивать компромат

А вы просто попробуйте загуглить инфу) это не сложно)
Мало ли вдруг окажется что вас держат за дурочка)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 00:15
#919
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Цитата:
abaika95:
Отдельное удовольствие это когда

Отдельное удовольствие от удовольствия грузинского грушевого?
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 03:53
#920
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Цитата:
abaika95:
Отдельное удовольствие это когда Макс думает что за ним кто-то наблюдает а уж темболее выискивает тайны его семьи чтобы потом использовать против него))

Типа не выискивали?)) Все ваши ходы записаны)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 06:22
#921
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В соцсетях всплывает интересная информация: В то время как Зеленский заявляет о тяжелых потерях ВСУ на Донбассе, мужчины призывного возраста пытаются всячески избежать мобилизации и покинуть Украину, чтобы не стать новым пушечным мясом. Но иногда им не везет и они попадаются в руки мошенников. Вчера одного из них задержали в Одессе. По информации следствия, подозреваемый вместе с подельником обещал двум молодым людям за вознаграждение в сумме 4300 долларов США оформить поддельные документы об их негодности к военной службе и организовать основания для выезда за границу. Теперь по новому законодательству «Незалежной» горе-мошеннику и его жертвам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет. Но это в любом случае лучше, чем бессмысленная смерть от двадцатикратно превосходящей артиллерии. А ты воюй, Мыкола. Умирай за "илитку".
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 06:27
#922
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С 17.02.22 по состоянию на 10:30 15.06.22 В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 175 гражданских лиц, в т.ч. 9 детей. Ранения различной степени тяжести получили 2266 человек, в том числе 138 детей. Повреждено: - 4532 жилых домостроения; - 972 объекта гражданской инфраструктуры, в т.ч. 62 медицинских учреждения, 181 образовательное учреждение, 325 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры, 375 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 506 транспортных средств. Точные данные по повреждениям и разрушениям жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры на освобожденных в ходе СВО территориях на данный момент пока доподлинно установить невозможно. С 17 февраля этого года украинскими террористами выпущено 38884 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 85 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 7017 ракет РСЗО БМ-21 «Град».
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 06:37
#923
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СК РФ предъявил обвинение командиру подразделения ВСУ Д. Назарову за обстрел мирного населения Донбасса. В результате его преступных действий погиб ребенок, была ранена местная жительница, а также разрушено 40 домовладений. По версии следствия, Назаров неоднократно отдавал приказы об обстрелах из САУ жилых домов и гражданских объектов в ДНР. Командир ВСУ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

На прошлой неделе в Государственной Думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни. Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой.
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