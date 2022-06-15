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≡ Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44469
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:51
#15
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Цитата:
maxsaf:
кто какой по номеру диктатор у вас в кз?

Хм
Думаю ответ очевидный
Первый диктатор он первый а второй-второй)
Цитата:
maxsaf:
Это что-то новое

Почему новое?
Россия отделилась от казахстана а не наоборот
Казахстан последним вышел из СССР и Россия 12 июня изначально праздновала день независимости от РК
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:54
#16
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Цитата:
abaika95:
Думаю ответ очевидный Первый диктатор он первый а второй-второй)

Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:55
#17
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Цитата:
abaika95:
Казахстан последним вышел из СССР

Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15339
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 12:16
#18
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Цитата:
maxsaf:
Когда, какого числа?

Россия признала независимость Казахстана 1 марта 1992 года. Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 12:21
#19
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Цитата:
Victor Yang:
Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.

А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать? :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15339
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 14:08
#20
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Цитата:
maxsaf:
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?

Нужно чтобы остальные тоже признали.
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4640
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 14:39
#21
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 19:46
#22
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Цитата:
maxsaf:
Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два

Я вас наверно огорчу
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года
Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей)
А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)
Цитата:
maxsaf:
Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))

16 декабря 1991 года вышел Казахстан а Россия вышла из 12 декабря 1991 года
И тут как раз документ не нужен
Потомучто незачем было писать документ о выходе из союзе где никого уже нет кроме одной страны))
Цитата:
maxsaf:
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?

Если я этого не признаю то не будет считаться))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25012
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 19:58
#23
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Цитата:
abaika95:
16 декабря 1991 года вышел Казахстан

Всё, надеялся, простой Пенсионер,
что его Председателем Совмина СССР,
назначат... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 20:49
#24
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Цитата:
abaika95:
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей) А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)

Все то вы знаете. О чем Назарбаев говорил с Путиным?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 20:52
#25
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Цитата:
Victor Yang:
Нужно чтобы остальные тоже признали.

А Россия признавала выход Украины из состава СССР и ее независимость?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15339
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 22:12
#26
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Цитата:
maxsaf:
А Россия признавала выход Украины из состава СССР и ее независимость?

Ну так Ельцин распад же подписал вместе с Кравчуком. Потом наверняка было письмо о признании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12628
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 22:26
#27
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Цитата:
maxsaf:
Все то вы знаете. О чем Назарбаев говорил с Путиным?)

Я знаю только то что есть в открытых источниках)
А про разговор узнаем)
Цитата:
maxsaf:
А Россия признавала выход Украины из состава СССР и ее независимость?

На 5 десятке Макс начал интересоваться историей)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3145
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 22:56
#28
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Цитата:
maxsaf:
Старую конституцию вернет?


Прикол в том что : - 5 июня бывший президент голосовал ПРОТИВ себя, что бы убрали упоминания в Конституции о НЁМ, которые он же и сам придумывал для себя в течении ТРИДЦАТИ лет.

Или он голосовал- ЗА себя, то есть поставил галочку в графе "ПРОТИВ"; или же он испортил бюллетень: - назло Токаеву. Старики на пенсии ВРЕДНЫМИ становятся.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1370
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 16.06.22 - 00:12
#29
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Цитата:
abaika95:
Я знаю только то что есть в открытых источниках)

То есть, когда вы вслух здесь якобы озвучиваете мысли Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по факту, вы озвучиваете свои фантазии, выдавая их за скаральные знания из первоисточника?
Как это мило!
:lol:
Цитата:
ACROS:
Прикол в том что : - 5 июня бывший президент голосовал ПРОТИВ себя,

А вы сами 5 июня голосовали, за или против своего будущего, имея в уме прогнозы на урожай в связи с подорожанием Крузаков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года?
:oops:
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