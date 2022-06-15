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≡ Погода в Костанайской области: ночи становятся теплее, ветер слабее, дожди иссякают
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44469
Погода в Костанайской области: ночи становятся теплее, ветер слабее, дожди иссякают
Отправлено: 15.06.22 - 23:29
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июня, днем на севере и северо-востоке области ожидаются небольшой дождь, гроза, местами туман. В пятницу и субботу, 17-18 июня, кратковременный дождь, гроза.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1370
Re: Погода в Костанайской области: ночи становятся теплее, ветер...
Отправлено: 15.06.22 - 23:29
#1
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Слава Заратустре, что владея давно утраченным сакральным знанием и заодно языком угадывателей погоды,благодаря журналистам мы имеем возможность прикоснутся к таинствам угадывания погоды на завтра!
:-o
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