Отправлено: - 23:12

kbkz1980:

.Чем конкретно наш офис будет помогать уже действующим ОСИ, пока я не могу сказать.

Цитата:Тоже "тащусь" от этого ответа.Почему домашняя кухня, приготовленная дилетантом-женой, вкуснее чем кухня приготовленная профессиональными поварами в обыкновенной столовке (да и рестораны и кафе сильно от них не отличаются, разве лишь ЦЕНОЙ) ??Почему Президент не доверяют профессиональным депутатам, якобы от народа, что создал очередной КУРУЛТАЙ из непрофессиональных болтунов??Мне кажеться что: НКВД, НСОД и КУРУЛТАЙ это то же самое что и ПКСК, ОСИ и ПТ, а, если глубже: - государство в лице государственных чиновников-миллионеров НЕ ХОЧЕТ и НЕ МОЖЕТ и НЕ ЖЕЛАЕТ управлять ВСЕМИ процессами в стране; оно полностью ПОГРЯЗЛО в КОРРУПЦИИ.