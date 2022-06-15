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Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44469
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 15:55
В новом фронт-офисе будут работать представители ассоциации ОСИ, готовые оказать помощь как начинающим, так и уже действующим председателям объединений собственников имущества.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 167
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 15.06.22 - 15:55
Меня ПКСК устраивает. Почему я в ОСИ должен идти? Ещё и целый фронт организовали против моего желания. Управляющие компании - это будут ТОО. Главная задача ТОО - извлечение максимальной прибыли. У ТОО есть учредители, которые не работают, но деньги получают. У Кооперативов другая система. Цена на обслуживание здания у ТОО поднимется в раза два - три. Пусть дополнят закон так, что бы ПСК и ОСИ были по желанию жильцов.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8581
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 16:19
Цитата:
Надо было реформировать систему ПКСК, сделать их деятельность более прозрачной. А то платишь и не знаешь на что идут деньги жильцов. В лучшем случае на собрании в отчете все шито-крыто. Чуть более половины взносов в нынешние пкск идут на зарплату их сотрудников. А пользуется ли дом услугами сантехника или электрика регулярно?
ZXC:
Меня ПКСК устраивает.
Меня ПКСК устраивает.
Надо было реформировать систему ПКСК, сделать их деятельность более прозрачной. А то платишь и не знаешь на что идут деньги жильцов. В лучшем случае на собрании в отчете все шито-крыто. Чуть более половины взносов в нынешние пкск идут на зарплату их сотрудников. А пользуется ли дом услугами сантехника или электрика регулярно?
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 21:37
Ни много ли мадам Медведевой с призывами в эфире?
Я бы не против посмотреть как они ещё годик нам покажут как чинно-ладно жить в ОСИ ,а может быть потонут.
Учиться лучше на чужих ошибках.
А у неё опыта оси полгода-хотелось бы побольше.
Я бы не против посмотреть как они ещё годик нам покажут как чинно-ладно жить в ОСИ ,а может быть потонут.
Учиться лучше на чужих ошибках.
А у неё опыта оси полгода-хотелось бы побольше.
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 22:49
Большая просьба к мадам Медведевой выйти на форум и пояснить кое какие вопросы.
1.)С какими плюсами она вышла из ПКСК "ДАНКО" (какие были сделаны работы,ремонт подъездов,подвалы,крыш(ни с голой же попой)))
У меня складывается мнение,что Гагарина 14 ещё живут на старых дрожжах,(то что сделало ПКСК)с большими проблемами сами ещё не сталкнулись.
2.)Гагарина 14,год постройки не помню,но точно не Брежневских времён.
12 подъездов 6 этажей сумма не малая для ОСИ-жить можно.
Можно узнать ваши сборы и расходы.
Зарплата ваша(как председателя)
Дворник,бухгалтер,налоги,обслуживание счёта,оплата за свет, канцтовары и т.д.
Электрик,сантехник так понимаю разовые работы.Хотелось бы знать сколько обходится работы:
сварка
промывка отопительной системы
Забитая канализация
И т.д. работы сантехника и электрика.
3)какая работа ведётся с должниками,не думаю что у вас 100% оплата жильцов.
4)будут ли собирается целевые сборы(на крышу,трубы)это самая дорогая статья расходов.(сталкивались ли с такими проблемами?)
И главный вопрос как быть домам которые в 2 с лишним раза меньше вашего(соответственно и сборы меньше)домам лет на 20 старше вашего(следовательно и проблем больше)
на какие шиши жить и ремонтировать.
1.)С какими плюсами она вышла из ПКСК "ДАНКО" (какие были сделаны работы,ремонт подъездов,подвалы,крыш(ни с голой же попой)))
У меня складывается мнение,что Гагарина 14 ещё живут на старых дрожжах,(то что сделало ПКСК)с большими проблемами сами ещё не сталкнулись.
2.)Гагарина 14,год постройки не помню,но точно не Брежневских времён.
12 подъездов 6 этажей сумма не малая для ОСИ-жить можно.
Можно узнать ваши сборы и расходы.
Зарплата ваша(как председателя)
Дворник,бухгалтер,налоги,обслуживание счёта,оплата за свет, канцтовары и т.д.
Электрик,сантехник так понимаю разовые работы.Хотелось бы знать сколько обходится работы:
сварка
промывка отопительной системы
Забитая канализация
И т.д. работы сантехника и электрика.
3)какая работа ведётся с должниками,не думаю что у вас 100% оплата жильцов.
4)будут ли собирается целевые сборы(на крышу,трубы)это самая дорогая статья расходов.(сталкивались ли с такими проблемами?)
И главный вопрос как быть домам которые в 2 с лишним раза меньше вашего(соответственно и сборы меньше)домам лет на 20 старше вашего(следовательно и проблем больше)
на какие шиши жить и ремонтировать.
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 15.06.22 - 22:55
.....Чем конкретно наш офис будет помогать уже действующим ОСИ, пока я не могу сказать....
Поддержу одного оратора,который это прочёл.
Поддержу одного оратора,который это прочёл.
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 23:01
Ещё один вопрос.
С какой целью такие порывы ликвидировать ПКСК?Ни хотите ли вы создать свою управляющую компанию?И с каждого дома вступившим к вам под "козырёк" 20% иметь.
С какой целью такие порывы ликвидировать ПКСК?Ни хотите ли вы создать свою управляющую компанию?И с каждого дома вступившим к вам под "козырёк" 20% иметь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3145
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 15.06.22 - 23:12
Цитата:
Тоже "тащусь" от этого ответа.
Почему домашняя кухня, приготовленная дилетантом-женой, вкуснее чем кухня приготовленная профессиональными поварами в обыкновенной столовке (да и рестораны и кафе сильно от них не отличаются, разве лишь ЦЕНОЙ) ??
Почему Президент не доверяют профессиональным депутатам, якобы от народа, что создал очередной КУРУЛТАЙ из непрофессиональных болтунов??
Мне кажеться что: НКВД, НСОД и КУРУЛТАЙ это то же самое что и ПКСК, ОСИ и ПТ, а, если глубже: - государство в лице государственных чиновников-миллионеров НЕ ХОЧЕТ и НЕ МОЖЕТ и НЕ ЖЕЛАЕТ управлять ВСЕМИ процессами в стране; оно полностью ПОГРЯЗЛО в КОРРУПЦИИ.
kbkz1980:
.Чем конкретно наш офис будет помогать уже действующим ОСИ, пока я не могу сказать.
.Чем конкретно наш офис будет помогать уже действующим ОСИ, пока я не могу сказать.
Тоже "тащусь" от этого ответа.
Почему домашняя кухня, приготовленная дилетантом-женой, вкуснее чем кухня приготовленная профессиональными поварами в обыкновенной столовке (да и рестораны и кафе сильно от них не отличаются, разве лишь ЦЕНОЙ) ??
Почему Президент не доверяют профессиональным депутатам, якобы от народа, что создал очередной КУРУЛТАЙ из непрофессиональных болтунов??
Мне кажеться что: НКВД, НСОД и КУРУЛТАЙ это то же самое что и ПКСК, ОСИ и ПТ, а, если глубже: - государство в лице государственных чиновников-миллионеров НЕ ХОЧЕТ и НЕ МОЖЕТ и НЕ ЖЕЛАЕТ управлять ВСЕМИ процессами в стране; оно полностью ПОГРЯЗЛО в КОРРУПЦИИ.
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 23:23
И ещё один нюанс.
Если не ошибаюсь,Гагарина 14 в плане этого года на новый асфальт.
Мадам Медведева,а вы не хотите проявить благородство и подождать?
А вместо вашего дома Гагарина 15 заасфальтируют дом 1967 года,посмотрите какой асфальт в первом подъезде и как бабулькм под 90 лет выходят из него.
Сколько воды стоит весной в этом дворе.
Может следует поступить по совести,в вашем дворе ни такая печальная ситуация.
Если не ошибаюсь,Гагарина 14 в плане этого года на новый асфальт.
Мадам Медведева,а вы не хотите проявить благородство и подождать?
А вместо вашего дома Гагарина 15 заасфальтируют дом 1967 года,посмотрите какой асфальт в первом подъезде и как бабулькм под 90 лет выходят из него.
Сколько воды стоит весной в этом дворе.
Может следует поступить по совести,в вашем дворе ни такая печальная ситуация.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5518
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 23:44
Цитата:
----1990-1992 , 1993 - жил в доме напротив . У строителей стекло на лоджию на пузырь обменял ..
kbkz1980:
Гагарина 14,год постройки не помню,но точно не Брежневских времён
Гагарина 14,год постройки не помню,но точно не Брежневских времён
----1990-1992 , 1993 - жил в доме напротив . У строителей стекло на лоджию на пузырь обменял ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1370
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 15.06.22 - 23:58
Цитата:
Таки, может, ещё покричать, типа:
Аким -выходи!
Чтоб уже и он,уж заодно, прояснил уже ответы на вопросы могущие возникнуть в кудрявой, и не побоюсь этого слова, головке мадемуазель Лили?
kbkz1980:
Большая просьба к мадам Медведевой выйти на форум и пояснить кое какие вопросы.
Большая просьба к мадам Медведевой выйти на форум и пояснить кое какие вопросы.
Таки, может, ещё покричать, типа:
Аким -выходи!
Чтоб уже и он,уж заодно, прояснил уже ответы на вопросы могущие возникнуть в кудрявой, и не побоюсь этого слова, головке мадемуазель Лили?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 882
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 16.06.22 - 00:11
Цитата:
Мне непонятно, почему эта тётя и ещё 11 таких же неизвестных мне людей, под диктовку акиматовца, за меня отвечают Президенту? А может в этой реформе просто предусмотреть возможность выбора для тех кого всё устраивает? Хотят как в России беспредела от управляющих компаний?
председатели 12-ти костанайских ОСИ записали видеообращение к президенту Токаеву с просьбой ликвидировать все ПКСК с 1 июля 2022 года, чтобы могли работать управляющие компании и ОСИ
Мне непонятно, почему эта тётя и ещё 11 таких же неизвестных мне людей, под диктовку акиматовца, за меня отвечают Президенту? А может в этой реформе просто предусмотреть возможность выбора для тех кого всё устраивает? Хотят как в России беспредела от управляющих компаний?
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