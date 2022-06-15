Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...

Отправлено: - 15:55

Меня ПКСК устраивает. Почему я в ОСИ должен идти? Ещё и целый фронт организовали против моего желания. Управляющие компании - это будут ТОО. Главная задача ТОО - извлечение максимальной прибыли. У ТОО есть учредители, которые не работают, но деньги получают. У Кооперативов другая система. Цена на обслуживание здания у ТОО поднимется в раза два - три. Пусть дополнят закон так, что бы ПСК и ОСИ были по желанию жильцов.