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Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
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