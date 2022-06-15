Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44468
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 15:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новом фронт-офисе будут работать представители ассоциации ОСИ, готовые оказать помощь как начинающим, так и уже действующим председателям объединений собственников имущества.
Читать новость

Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
167
Re: Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии...
Отправлено: 15.06.22 - 15:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня ПКСК устраивает. Почему я в ОСИ должен идти? Ещё и целый фронт организовали против моего желания. Управляющие компании - это будут ТОО. Главная задача ТОО - извлечение максимальной прибыли. У ТОО есть учредители, которые не работают, но деньги получают. У Кооперативов другая система. Цена на обслуживание здания у ТОО поднимется в раза два - три. Пусть дополнят закон так, что бы ПСК и ОСИ были по желанию жильцов.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8581
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 16:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Меня ПКСК устраивает.

Надо было реформировать систему ПКСК, сделать их деятельность более прозрачной. А то платишь и не знаешь на что идут деньги жильцов. В лучшем случае на собрании в отчете все шито-крыто. Чуть более половины взносов в нынешние пкск идут на зарплату их сотрудников. А пользуется ли дом услугами сантехника или электрика регулярно?
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4789
Не откладывать реформу ЖКХ попросили президента на открытии фронт-офиса поддержки ОСИ в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 21:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни много ли мадам Медведевой с призывами в эфире?
Я бы не против посмотреть как они ещё годик нам покажут как чинно-ладно жить в ОСИ ,а может быть потонут.
Учиться лучше на чужих ошибках.
А у неё опыта оси полгода-хотелось бы побольше.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS