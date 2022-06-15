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Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44468
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12626
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:51
Цитата:
Хм
Думаю ответ очевидный
Первый диктатор он первый а второй-второй)
Цитата:
Почему новое?
Россия отделилась от казахстана а не наоборот
Казахстан последним вышел из СССР и Россия 12 июня изначально праздновала день независимости от РК
maxsaf:
кто какой по номеру диктатор у вас в кз?
кто какой по номеру диктатор у вас в кз?
Хм
Думаю ответ очевидный
Первый диктатор он первый а второй-второй)
Цитата:
maxsaf:
Это что-то новое
Это что-то новое
Почему новое?
Россия отделилась от казахстана а не наоборот
Казахстан последним вышел из СССР и Россия 12 июня изначально праздновала день независимости от РК
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:54
Цитата:
Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два)
abaika95:
Думаю ответ очевидный Первый диктатор он первый а второй-второй)
Думаю ответ очевидный Первый диктатор он первый а второй-второй)
Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два)
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:55
Цитата:
Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))
abaika95:
Казахстан последним вышел из СССР
Казахстан последним вышел из СССР
Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 12:16
Цитата:
Россия признала независимость Казахстана 1 марта 1992 года. Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.
maxsaf:
Когда, какого числа?
Когда, какого числа?
Россия признала независимость Казахстана 1 марта 1992 года. Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 12:21
Цитата:
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
Victor Yang:
Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.
Сам Казахстан провозгласил 16 декабря 1991 года.
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 14:08
Цитата:
Нужно чтобы остальные тоже признали.
maxsaf:
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
Нужно чтобы остальные тоже признали.
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 07.04.12
- Сообщений:
- 4640
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 14:39
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12626
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 19:46
Цитата:
Я вас наверно огорчу
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года
Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей)
А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)
Цитата:
16 декабря 1991 года вышел Казахстан а Россия вышла из 12 декабря 1991 года
И тут как раз документ не нужен
Потомучто незачем было писать документ о выходе из союзе где никого уже нет кроме одной страны))
Цитата:
Если я этого не признаю то не будет считаться))
maxsaf:
Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два
Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два
Я вас наверно огорчу
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года
Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей)
А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)
Цитата:
maxsaf:
Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))
Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))
16 декабря 1991 года вышел Казахстан а Россия вышла из 12 декабря 1991 года
И тут как раз документ не нужен
Потомучто незачем было писать документ о выходе из союзе где никого уже нет кроме одной страны))
Цитата:
maxsaf:
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?
Если я этого не признаю то не будет считаться))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25012
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 19:58
Цитата:
Всё, надеялся, простой Пенсионер,
что его Председателем Совмина СССР,
назначат...
abaika95:
16 декабря 1991 года вышел Казахстан
16 декабря 1991 года вышел Казахстан
Всё, надеялся, простой Пенсионер,
что его Председателем Совмина СССР,
назначат...
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 20:49
Цитата:
Все то вы знаете. О чем Назарбаев говорил с Путиным?)
abaika95:
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей) А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)
Но юридически вами правит диктатор с 1952 года Вы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей) А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)
Все то вы знаете. О чем Назарбаев говорил с Путиным?)
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 20:52
Цитата:
А Россия признавала выход Украины из состава СССР и ее независимость?
Victor Yang:
Нужно чтобы остальные тоже признали.
Нужно чтобы остальные тоже признали.
А Россия признавала выход Украины из состава СССР и ее независимость?
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