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≡ «Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу сантехника вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44468
«Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу сантехника вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.06.22 - 12:15
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- Суд доказал вашу вину даже по тем эпизодам, которые вы не признали, - разъяснила приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - В связи с тем, что вы ранее неоднократно судимы, суд назначил наказание в колонии максимальной безопасности.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16877
Re: «Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу...
Отправлено: 15.06.22 - 12:15
#1
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Цитата:
Материальный ущерб составил почти 300 000 тенге.

Найдите кто 300 лямов спер, за рудненское колесо))
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
122
«Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу сантехника вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.06.22 - 13:52
#2
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Макс.. они зубы сломают...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Re: «Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу...
Отправлено: 15.06.22 - 15:13
#3
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5331
Re: «Уже были умышленные преступления» - Приговор по делу...
Отправлено: 15.06.22 - 20:13
#4
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По мнению многих аналитиков, второй всё увереннее вступает в свои права, даже предшественник прибежал в первопрестольную заполучить индульгенцию недотроги себе и окружению, на что визави возможно торговался, что взамен предложил старый аксакал, одни предположения...
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