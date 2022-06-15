Отправлено: - 19:46

maxsaf:

Я думал у вас их вообще нет, а оказывается целых два

maxsaf:

Когда, какого числа? Каким документом подтвержден выход?))

maxsaf:

А если я себе провозглашу императором всея КЗ, это будет считаться, или там надо какие-то бумажки подписать?

Цитата:Я вас наверно огорчуНо юридически вами правит диктатор с 1952 годаВы ее правда называете королевой и поклоняетесь ей)А на местах её волю исполняет семейный подряд Трюдо где сынок за папку донашивает кресло премьер министра)Цитата:16 декабря 1991 года вышел Казахстан а Россия вышла из 12 декабря 1991 годаИ тут как раз документ не нуженПотомучто незачем было писать документ о выходе из союзе где никого уже нет кроме одной страны))Цитата:Если я этого не признаю то не будет считаться))