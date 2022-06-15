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Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44468
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 16:30
Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о соблюдении санкций против России. Он отметил, что Казахстан продолжает работать с российским правительством, не нарушая при этом санкций.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14364
Re: Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и...
Отправлено: 15.06.22 - 16:30
Да, но на всякий случай, пока там рецидив у кое кого, кто там себя прочувствовал не Петром первым, а Адольфом вторым, нужно держаться в сторонке..
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 16:50
Цитата:
Напиши президенту чтобы вышел с ЕАЭС и ОДКБ что тут плакать
111:
Да, но на всякий случай, пока там рецидив у кое кого, кто там себя прочувствовал не Петром первым, а Адольфом вторым, нужно держаться в сторонке..
Да, но на всякий случай, пока там рецидив у кое кого, кто там себя прочувствовал не Петром первым, а Адольфом вторым, нужно держаться в сторонке..
Напиши президенту чтобы вышел с ЕАЭС и ОДКБ что тут плакать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12626
Re: Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и...
Отправлено: 15.06.22 - 17:05
Цитата:
То есть можно перефразировать так
1945 год
Нацистская Германия справиться с нынешними трудностями.Третий рейх большой с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных обстоятельствах, особенно когда сам начал войну и как-то не ожидал что не выйграешь ее в первые 3 часа)))
А вообще Токаев одновременно лажанулся с этим спичом и одновременно потролил российскую власть
Ведь если заглянуть в прошлое то Россия как раз таки в экстремальных ситуациях и разваливалась чаще всего
Первая мировая война
Экономика падает
Политический кризис
В итоге страна развалилась
Афганская война
Экономика падает
Политический кризис
Страна опять развалилась))
Цитата:
А вот поздно уже господин президент)
Коль решили для прикола позвать слона в посудную лавку то ждите беды
Россия сейчас это такая подлая и мелочная страна которая постоянно подарки требует обратно,бьёт в спину, а если кому то помогла то потом визжит на все голоса что ей теперь должны все кланяться за это а если нет то ты русофоб))
Я убеждён в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия большая страна, с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях
То есть можно перефразировать так
1945 год
Нацистская Германия справиться с нынешними трудностями.Третий рейх большой с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных обстоятельствах, особенно когда сам начал войну и как-то не ожидал что не выйграешь ее в первые 3 часа)))
А вообще Токаев одновременно лажанулся с этим спичом и одновременно потролил российскую власть
Ведь если заглянуть в прошлое то Россия как раз таки в экстремальных ситуациях и разваливалась чаще всего
Первая мировая война
Экономика падает
Политический кризис
В итоге страна развалилась
Афганская война
Экономика падает
Политический кризис
Страна опять развалилась))
Цитата:
Причём, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот мол Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далёкие от реальности", – сказал Токаев.
А вот поздно уже господин президент)
Коль решили для прикола позвать слона в посудную лавку то ждите беды
Россия сейчас это такая подлая и мелочная страна которая постоянно подарки требует обратно,бьёт в спину, а если кому то помогла то потом визжит на все голоса что ей теперь должны все кланяться за это а если нет то ты русофоб))
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 18:41
Цитата:
Тут наоборот расширение страны идёт. +5 регионов минимум в ближайший год войдут в состав РФ. Да и экономику сломать не удалось. Империя оказалась сильно мощной. Так что каз.троллям опять придется нервничать что империя живее всех живых.
abaika95:
Экономика падает Политический кризис Страна опять развалилась))
Экономика падает Политический кризис Страна опять развалилась))
Тут наоборот расширение страны идёт. +5 регионов минимум в ближайший год войдут в состав РФ. Да и экономику сломать не удалось. Империя оказалась сильно мощной. Так что каз.троллям опять придется нервничать что империя живее всех живых.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12626
Re: Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и...
Отправлено: 15.06.22 - 19:36
Цитата:
Да чето 20лет входят и все войти не могут
Что-то мешает)
Цитата:
1914 год
Российская империя атакует в восточной Пруссии
Чепчики вверх летят,империя великая!
Ура! Тевтония будет наша!
А потом,бац-окружение армии Самсонова
Бац поражение 1915 года
Бац отход из Польши
Бац немцы в Прибалтике
Бац Февральская революция
Бац Октябрьская революция)
viktorian85:
Тут наоборот расширение страны идёт. +5 регионов минимум в ближайший год войдут в состав РФ
Тут наоборот расширение страны идёт. +5 регионов минимум в ближайший год войдут в состав РФ
Да чето 20лет входят и все войти не могут
Что-то мешает)
Цитата:
viktorian85:
Да и экономику сломать не удалось. Империя оказалась сильно мощной. Так что каз.троллям опять придется нервничать что империя живее всех живых.
Да и экономику сломать не удалось. Империя оказалась сильно мощной. Так что каз.троллям опять придется нервничать что империя живее всех живых.
1914 год
Российская империя атакует в восточной Пруссии
Чепчики вверх летят,империя великая!
Ура! Тевтония будет наша!
А потом,бац-окружение армии Самсонова
Бац поражение 1915 года
Бац отход из Польши
Бац немцы в Прибалтике
Бац Февральская революция
Бац Октябрьская революция)
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