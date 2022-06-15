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≡ "Подумал, что тело не узнают" - Подсудимый по делу об отрезанной голове рассказал в суде Костаная, что конфликт произошел не из-за чеснока
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44468
"Подумал, что тело не узнают" - Подсудимый по делу об отрезанной голове рассказал в суде Костаная, что конфликт произошел не из-за чеснока
Отправлено: 15.06.22 - 18:43
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Уголовное дело в отношении Виктора ДЯЧЕНКО и Андрея МАРТЫНЕНКО продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 15 июня. Оба подсудимых работали охранниками в садовом обществе "Краснопартизанское".
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
382
Re: "Подумал, что тело не узнают" - Подсудимый по делу...
Отправлено: 15.06.22 - 18:43
#1
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Такие не исправятся никогда. Только смертная казнь. Но увы. У нас нету.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25011
"Подумал, что тело не узнают" - Подсудимый по делу об отрезанной голове рассказал в суде Костаная, что конфликт произошел не из-за чеснока
Отправлено: 15.06.22 - 18:55
#2
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Цитата:
viktorian85:
Но увы. У нас нету.

Надо - вводить СК.
А то чеснока не напасёшся... :lol: ;-)
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