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≡ Костанайский гроссмейстер стал победителем Мемориала А. Г. Уфимцева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44468
Костанайский гроссмейстер стал победителем Мемориала А. Г. Уфимцева
Отправлено: 15.06.22 - 14:49
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В этом году в турнире, который прошел в Шахматном клубе, носящем имя Уфимцева, приняли участие 112 шахматистов, имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го разряда. Самым именитым участником был международный гроссмейстер Петр Костенко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14364
Re: Костанайский гроссмейстер стал победителем Мемориала А. Г....
Отправлено: 15.06.22 - 14:49
#1
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Помню по детству Костенко взлетел, Гата Камский..
Тогда это казалось чудом..
Шахматы молодежь любила..
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
540
Re: Костанайский гроссмейстер стал победителем Мемориала А. Г....
Отправлено: 15.06.22 - 18:51
#2
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Помню всех: Анатолий Гаврилович Уфимцев родился в Омске. По профессии был экономистом. Большую часть жизни прожил в Казахстане. C 1994 года был почётным гражданином города Костаная. А. Г. Уфимцев 11 раз становился чемпионом Казахской ССР по шахматам. В 1946 году стал мастером спорта. Неоднократно принимал участие в полуфиналах чемпионата СССР по шахматам. В 15-м чемпионате СССР (1947) поделил 13-15 места. В 1980-х основал в Костанае городской шахматный клуб[2], который 10 ноября 2000 года получил его имя (напротив дома, где жил Анатолий Гаврилович). У входа в шахматный клуб расположена большая мемориальная доска с изображением Уфимцева за шахматной доской. Международный гроссмейстер из Костаная Петр Костенко также можно сказать эпоха шахмат в Казахстане. Играл в 80-ые с мастером, который не видя доски спокойно у нас выигрывал. Студенты мы "толпой" решили сыграть "на интерес" Никогда бы не подумал, что кто то отвернувшись от доски, по памяти сможет у нас выиграть. А ведь мы считали тогда себя неплохими игроками. Насколько помню, нашим победителем был "всего лишь" кандидат в мастера спорта :lol: :lol: :lol: Помню до сих пор. А главное шахматы были в те годы очень популярны 60-80-ые ...
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