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Помню всех: Анатолий Гаврилович Уфимцев родился в Омске. По профессии был экономистом. Большую часть жизни прожил в Казахстане. C 1994 года был почётным гражданином города Костаная. А. Г. Уфимцев 11 раз становился чемпионом Казахской ССР по шахматам. В 1946 году стал мастером спорта. Неоднократно принимал участие в полуфиналах чемпионата СССР по шахматам. В 15-м чемпионате СССР (1947) поделил 13-15 места. В 1980-х основал в Костанае городской шахматный клуб[2], который 10 ноября 2000 года получил его имя (напротив дома, где жил Анатолий Гаврилович). У входа в шахматный клуб расположена большая мемориальная доска с изображением Уфимцева за шахматной доской. Международный гроссмейстер из Костаная Петр Костенко также можно сказать эпоха шахмат в Казахстане. Играл в 80-ые с мастером, который не видя доски спокойно у нас выигрывал. Студенты мы "толпой" решили сыграть "на интерес" Никогда бы не подумал, что кто то отвернувшись от доски, по памяти сможет у нас выиграть. А ведь мы считали тогда себя неплохими игроками. Насколько помню, нашим победителем был "всего лишь" кандидат в мастера спортаПомню до сих пор. А главное шахматы были в те годы очень популярны 60-80-ые ...