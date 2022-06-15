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≡ Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44468
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 16:30
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Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о соблюдении санкций против России. Он отметил, что Казахстан продолжает работать с российским правительством, не нарушая при этом санкций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14364
Re: Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и...
Отправлено: 15.06.22 - 16:30
#1
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Да, но на всякий случай, пока там рецидив у кое кого, кто там себя прочувствовал не Петром первым, а Адольфом вторым, нужно держаться в сторонке..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
382
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 16:50
#2
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Цитата:
111:
Да, но на всякий случай, пока там рецидив у кое кого, кто там себя прочувствовал не Петром первым, а Адольфом вторым, нужно держаться в сторонке..

Напиши президенту чтобы вышел с ЕАЭС и ОДКБ что тут плакать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12623
Re: Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и...
Отправлено: 15.06.22 - 17:05
#3
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Цитата:
Я убеждён в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия большая страна, с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях

То есть можно перефразировать так

1945 год
Нацистская Германия справиться с нынешними трудностями.Третий рейх большой с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных обстоятельствах, особенно когда сам начал войну и как-то не ожидал что не выйграешь ее в первые 3 часа)))
А вообще Токаев одновременно лажанулся с этим спичом и одновременно потролил российскую власть
Ведь если заглянуть в прошлое то Россия как раз таки в экстремальных ситуациях и разваливалась чаще всего
Первая мировая война
Экономика падает
Политический кризис
В итоге страна развалилась
Афганская война
Экономика падает
Политический кризис
Страна опять развалилась))

Цитата:
Причём, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот мол Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далёкие от реальности", – сказал Токаев.


А вот поздно уже господин президент)
Коль решили для прикола позвать слона в посудную лавку то ждите беды
Россия сейчас это такая подлая и мелочная страна которая постоянно подарки требует обратно,бьёт в спину, а если кому то помогла то потом визжит на все голоса что ей теперь должны все кланяться за это а если нет то ты русофоб))
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
382
Как Казахстан лавирует между сотрудничеством с Россией и риском попасть под санкции
Отправлено: 15.06.22 - 18:41
#4
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Цитата:
abaika95:
Экономика падает Политический кризис Страна опять развалилась))

Тут наоборот расширение страны идёт. +5 регионов минимум в ближайший год войдут в состав РФ. Да и экономику сломать не удалось. Империя оказалась сильно мощной. Так что каз.троллям опять придется нервничать что империя живее всех живых.
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