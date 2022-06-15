Американский военный аналитик Скотт Риттер: Эта война не завершится, пока российский флаг не будет развеваться над Одессой. Россия не забывает и не прощает! Украина заплатит свою цену за сожженных в Доме профсоюзов и за потопленный флагманский корабль!
Рамзан Кадыров: Обстрел рынка Донецка не мог быть случайным. Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка. Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны. Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей. Ну а ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения НАТОвских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко.
111: Ой, тут опять пропагандисты от российской власти.. Как обыденно..
-----------И снова твои слова -Ваши вопросы редакции и сообществу Отправлено: 15.06.22 - 08:20#4613 ---**--Считаю это правильным.Так как Россия наш партнер и союзник и тут очень много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине, и предлагаю цитировать только оригиналы ток шоу Соловьева, новости Симоньян и остальных патриотов.А кто посмеет критиковать российскую власть и конкретно Владимира Владимировича Путина, тому пришить срок за дискредитацию российской армии или назначить соответствующий штраф.** ----- Так ты за кого все же ??
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать