Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+27°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 61 из 61«1...596061
Ответить Новый топик
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 06:22
#901
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американский военный аналитик Скотт Риттер: Эта война не завершится, пока российский флаг не будет развеваться над Одессой. Россия не забывает и не прощает! Украина заплатит свою цену за сожженных в Доме профсоюзов и за потопленный флагманский корабль!
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 06:41
#902
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рамзан Кадыров: Обстрел рынка Донецка не мог быть случайным. Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка. Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны. Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей. Ну а ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения НАТОвских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 12:26
#903
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, тут опять пропагандисты от российской власти..
Как обыденно..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 12:29
#904
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ой, тут опять пропагандисты от российской власти.. Как обыденно..

Теперь ты запевай, твоя очередь, надо же чем-то ответить. Во сколько сегодня начали, в 4:30 утра или еще раньше?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 16:01
#905
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ой, тут опять пропагандисты от российской власти.. Как обыденно..

-----------И снова твои слова -Ваши вопросы редакции и сообществу Отправлено: 15.06.22 - 08:20#4613 ---**--Считаю это правильным.Так как Россия наш партнер и союзник и тут очень много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине, и предлагаю цитировать только оригиналы ток шоу Соловьева, новости Симоньян и остальных патриотов.А кто посмеет критиковать российскую власть и конкретно Владимира Владимировича Путина, тому пришить срок за дискредитацию российской армии или назначить соответствующий штраф.** ----- Так ты за кого все же ??
Профайл
Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 17:26
#906
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну я тут, умничай.
Канадец затих походу его , я до отезда знал
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 17:30
#907
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежние имена Прикубанский район , Площадь474[1] км² , Население (2021)всего: ↗385 086[2]город: ↗329 832[2] чел.Плотность населения812.42 чел./км²
Профайл
Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 17:36
#908
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прежние имена Прикубанский район , Площадь474[1] км² , Население (2021)всего: ↗385 086[2]город: ↗329 832[2] чел.Плотность населения812.42 чел./км² Источник:

да ну, район катющи рростовская. российская 1 мая 40 лет победы,тотт же музыкальный что скгорел, я не пойму ты со мной спорить хочешь?

[Исправлено: Домовенок, 15.06.2022 - 18:05]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 18:26
#909
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

---для тех, кто в в шапке, у мена пррадед отсюда, я на родину вернулся---=-=-Точно - кубаноид.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 18:27
#910
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ты со мной спорить хочешь?

----С ВАМИ - ?? Упаси боже !!!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 18:29
#911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

---Я тоже в Прикубанском живу .И что дальше ??
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 18:32
#912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:я тут живу и следом правду покажу

----Жду правду
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 19:03
#913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ну я тут, умничай. Канадец затих походу его , я до отезда знал

С какого перепугу мне затихать даже если меня кто-то знал? Я че, серийный убийца в бегах что-ли? :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 19:13
#914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----------Походу ещё один вернулся с большим гипертрофированным самомнением .
Профайл
Страница 61 из 61«1...596061
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Гога, drakon, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS