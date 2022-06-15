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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:55
#2431
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Цитата:
Икар:
в станице или хуторе,

--нУ не в центре пылью дышать . В КП живу -коих куча , в своем доме .
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:55
#2432
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Цитата:
--С 2017 живу в Краснодаре постоянно . Источник:

с сентября 2016 тут :-P :lol:
Профайл
Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:58
#2433
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Цитата:
----Иду на ВЫ ?
можем и так, просто карты по краснодару тебе крытьнечем, я тут живу и следом правду покажу
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:01
#2434
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Цитата:
Икар:
походу ты

-----Давненько не пил на брудершафт !!! :-P :-P :lol:
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:03
#2435
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Цитата:
--нУ не в центре пылью дышать . В КП живу -коих куча , в своем доме . Источник:

я ,прикубанский, а ты культурный откуда с 17 года?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:03
#2436
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Цитата:
Икар:
просто карты по краснодару тебе крытьнечем, я тут живу и следом правду покажу

-----Ничего не понятно ?? Можно по -русски нормально сказать ?? Особенно вот это -*и следом правду покажу*??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:05
#2437
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Цитата:
Икар:
просто карты по краснодару тебе крытьнечем

---А и не собирался никого крыть . Зачем мне это ?? Как -то ВЫ очень агрессивны сегодня , почему - то ??
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:06
#2438
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Цитата:
-----Давненько не пил брудершафт !!! :-P :-P :lol: Источник:

иди курей и роликов корми , центральный ты наш, я не марик и не нг и не пользователи, я тут живу - в краснодаре
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:08
#2439
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Цитата:
Икар:
я, прикубанский

----С чем это едят ?? ---ВЫ ИМЕЕТЕ ввиду округ ?? :-x
Профайл
Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:09
#2440
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Цитата:
--А и не собирался никого крыть . Зачем мне это ?? Как -то ВЫ очень агрессивны сегодня , почему - то ?? Источник:

твои фото она трамвая вставленные не о чем, я посмотрел посмеялся
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:09
#2441
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Цитата:
Икар:
а ты культурный откуда с 17 года?

-----Вообще - то в 2015 переехал, ----остальное во Флуд .
Профайл
Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:11
#2442
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Цитата:
---С чем это едят ?? ---ВЫ ИМЕЕТЕ ввиду округ ?? :-x Источник:

ясно с тобой, иди индюков корми - коих на кубани, куча
Профайл
Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:13
#2443
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Цитата:
Вообще - то в 2015 переехал, ----остальное во Флуд . Источник:
района не услышал? где ты....?
Профайл
Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:20
#2444
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Марик , даже незнаю как сказать - привет или......, с тобой стоко знакомы, в твоей ветки можно фотки кидать югов?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:21
#2445
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Цитата:
Икар:
я тут живу - в краснодаре

----И шо ?? Уже кубаноидом стал ??Цитата:
Икар:
я ,прикубанский,
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