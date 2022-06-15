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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:55
Цитата:
--нУ не в центре пылью дышать . В КП живу -коих куча , в своем доме .
Икар:
в станице или хуторе,
в станице или хуторе,
--нУ не в центре пылью дышать . В КП живу -коих куча , в своем доме .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:55
Цитата:
с сентября 2016 тут
--С 2017 живу в Краснодаре постоянно . Источник:
с сентября 2016 тут
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 16:58
Цитата:
----Иду на ВЫ ?можем и так, просто карты по краснодару тебе крытьнечем, я тут живу и следом правду покажу
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:01
Цитата:
-----Давненько не пил на брудершафт !!!
Икар:
походу ты
походу ты
-----Давненько не пил на брудершафт !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:03
Цитата:
я ,прикубанский, а ты культурный откуда с 17 года?
--нУ не в центре пылью дышать . В КП живу -коих куча , в своем доме . Источник:
я ,прикубанский, а ты культурный откуда с 17 года?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:03
Цитата:
-----Ничего не понятно ?? Можно по -русски нормально сказать ?? Особенно вот это -*и следом правду покажу*??
Икар:
просто карты по краснодару тебе крытьнечем, я тут живу и следом правду покажу
просто карты по краснодару тебе крытьнечем, я тут живу и следом правду покажу
-----Ничего не понятно ?? Можно по -русски нормально сказать ?? Особенно вот это -*и следом правду покажу*??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:05
Цитата:
---А и не собирался никого крыть . Зачем мне это ?? Как -то ВЫ очень агрессивны сегодня , почему - то ??
Икар:
просто карты по краснодару тебе крытьнечем
просто карты по краснодару тебе крытьнечем
---А и не собирался никого крыть . Зачем мне это ?? Как -то ВЫ очень агрессивны сегодня , почему - то ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:06
Цитата:
иди курей и роликов корми , центральный ты наш, я не марик и не нг и не пользователи, я тут живу - в краснодаре
-----Давненько не пил брудершафт !!! Источник:
иди курей и роликов корми , центральный ты наш, я не марик и не нг и не пользователи, я тут живу - в краснодаре
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:08
Цитата:
----С чем это едят ?? ---ВЫ ИМЕЕТЕ ввиду округ ??
Икар:
я, прикубанский
я, прикубанский
----С чем это едят ?? ---ВЫ ИМЕЕТЕ ввиду округ ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:09
Цитата:
твои фото она трамвая вставленные не о чем, я посмотрел посмеялся
--А и не собирался никого крыть . Зачем мне это ?? Как -то ВЫ очень агрессивны сегодня , почему - то ?? Источник:
твои фото она трамвая вставленные не о чем, я посмотрел посмеялся
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:09
Цитата:
-----Вообще - то в 2015 переехал, ----остальное во Флуд .
Икар:
а ты культурный откуда с 17 года?
а ты культурный откуда с 17 года?
-----Вообще - то в 2015 переехал, ----остальное во Флуд .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:11
Цитата:
ясно с тобой, иди индюков корми - коих на кубани, куча
---С чем это едят ?? ---ВЫ ИМЕЕТЕ ввиду округ ?? Источник:
ясно с тобой, иди индюков корми - коих на кубани, куча
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:13
Цитата:
Вообще - то в 2015 переехал, ----остальное во Флуд . Источник:района не услышал? где ты....?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:20
Марик , даже незнаю как сказать - привет или......, с тобой стоко знакомы, в твоей ветки можно фотки кидать югов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 17:21
Цитата:
----И шо ?? Уже кубаноидом стал ??Цитата:
Икар:
я тут живу - в краснодаре
я тут живу - в краснодаре
----И шо ?? Уже кубаноидом стал ??Цитата:
Икар:
я ,прикубанский,
я ,прикубанский,
-
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