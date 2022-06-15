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≡ Кто вошёл в состав Национального курултая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44465
Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая и утвердил его состав. Среди членов курултая Илья Жаканов, Мухтар Шаханов, Токтар Аубакиров, Алихан Байменов, Ермурат Бапи, Кунсулу Закарья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14359
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 14:46
#1
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Соскучился я по сабантуям..
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
118
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:35
#2
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Проказница-Мартышка,Осёл,Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.



—А вы, друзья, как ни садитесь,Всё в музыканты не годитесь».
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
118
Re: Кто вошёл в состав Национального курултая
Отправлено: 15.06.22 - 15:36
#3
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Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города.

— Убить дракона
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