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≡ В Казахстане 350 тысяч игроманов: депутат призвала усилить контроль за рекламой азартных игр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44465
В Казахстане 350 тысяч игроманов: депутат призвала усилить контроль за рекламой азартных игр
Отправлено: 15.06.22 - 15:30
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Депутат Мажилиса Лаззат Рамазанова предложила принять меры по борьбе с игроманией. По словам депутата, мировая врачебная практика подтверждает, что игромания является эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14359
Re: В Казахстане 350 тысяч игроманов: депутат призвала усилить...
Отправлено: 15.06.22 - 15:30
#1
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Жаль мне это не грозит, проработал в казино в свое время, много было показательных случаев как с той, так и с другой стороны.
Одно ясно, при своих никогда не уйдешь.
Либо туда, любо сюда..
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