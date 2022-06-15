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≡ Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44462
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 09:41
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Помню, в 2016 году, на заре явления Архимеда Мухамбетова костанайскому народу, им была инициирована городская акция «Процветай, наш Костанай!» Слово «процветай» в переносном смысле может, конечно, касаться и заборов из профлиста расцветки «вырви глаз», которыми стали повсеместно прикрывать неприглядные домишки, и разляпистых фасадов многоэтажек с муралами.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8686
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:51
#15
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Цитата:
111:
чечевичные супы и овощи на пару вообще не делали.

То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить? :lol:
тут дело не в термомиксе,а в желании заниматься готовкой.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8579
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:58
#16
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Цитата:
Добринцофф:
за миллиарды

Ну, во-первых не миллиарды, а миллионы), во-вторых не 2 месяца, а если по уму, то целых 5.

Газонная трава в нашем климате и тех условиях, что есть, вряд ли будет выглядеть должным образом. А уход за ней выльется в еще большую сумму: системы полива, удобрения, подсев. Стадион и гольф клуб подтвердят.

Сейчас большие города частично переходят на многолетние цветы и кустарники. Видел проект у нас на кольце в западном с батыром. Возможно что-то и получится. Но опять же грё...ная система тендеров направлена на разовое освоение бабла, а не ежегодный уход.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 12:59
#17
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Цитата:
Добринцофф:
То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?

Да не готовили мы.
Ну я тут что готовили, без комбайна, скидывал уже много лет.
Хоть раз ты видел овощи или чечевицу?
И причем тут 835 тысяч?
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16872
Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 13:01
#18
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Цитата:
111:
Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?

Ничего. Понты они и в Африке понты. А цветочки - это красиво :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8579
Re: Новая акция от акимата "Зарастай, наш Костанай"?
Отправлено: 15.06.22 - 13:08
#19
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Кстати, для тех кто соскучился по отдавленным лаптям... Прокат переехал к памятнику Байтурсынову.. не знаю, в рамках празднования юбилея или как
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