Отправлено: - 12:59

Добринцофф:

То есть без термомикса за 850000,чечевичный суп или овощи на пару не приготовить?

Цитата:Да не готовили мы.Ну я тут что готовили, без комбайна, скидывал уже много лет.Хоть раз ты видел овощи или чечевицу?И причем тут 835 тысяч?Взял бы Майкук испанский за 760, это что то бы изменило?